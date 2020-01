Telefon coraz rzadziej służy do dzwonienia. Operatorzy zarabiają coraz mniej na rozmowach

Coraz mniej rozmawiamy przez telefon. Prognozy mówią, że przychody telekomów z rozmów spadną przez to aż o 45 proc. do 2024 roku. Nie jest jednak winna ogólna niechęć do rozmawiania, ale przewaga komunikatorów głosowych (VoIP) i wideo nad tradycyjnym dzwonieniem.

Spadek dochodu telekomów w ciągu najbliższych czterech lat został oszacowany przez analityków Juniper Research. W 2019 roku rozmowy telefoniczne przyniosły operatorom 381 miliardów dolarów, ale w 2024 roku będzie to zaledwie 208 miliardów.

Wolimy usługi elastyczne i darmowe

Abonenci wolą korzystać z usług dodatkowych (Over the Top), które są bardziej elastyczne od taryf operatorów. Gdy trzeba odbyć rozmowę, wiele osób chętniej sięga po komunikator i usługę VoIP, niż wybiera numer telefonu. Ponadto usługi te wydają nam się darmowe, gdy nie płacimy za nie pieniędzmi z własnej kieszeni, ale udostępniając dane lub oglądając reklamy. To zawsze jest mniej bolesne.

Juniper Research potwierdza, że rynek usług mobilnego VoIP rośnie. W 2024 roku będzie z nich korzystać już 4,5 miliarda osób. To wzrost o 88 proc. względem stanu na rok 2019.

Zobacz: Poczta Polska wybrała operatora systemu VoIP

Zobacz: Tematy PEM i 5G znowu w sejmie

Analitycy zachęcają telekomy do inwestowania w platformy komunikacyjne wykorzystujące standard łączności 5G i rozbudowę sieci 4G. Szybsza łączność z mniejszymi opóźnieniami otworzy drogę do zupełnie nowych źródeł dochodów, w tym usług głosowych i wideo. To szansa także dla operatorów telekomunikacyjnych.

Analitycy szacują, że przychody z samego ViLTE (Video over LTE) mogą w 2024 roku sięgnąć 33 miliardów dolarów. Szkoda by było przegapić okazję, by zgarnąć część tej kwoty dla siebie.

Źródło tekstu: Juniper Research