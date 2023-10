Tauron chwali się światłowodem. Korzysta z niego coraz więcej domów

W zasięgu sieci światłowodowej Taurona znajduje się już 126 tysięcy gospodarstw domowych w 900 miejscowościach. Z dostępu do Internetu za jej pośrednictwem korzysta 25 tysięcy domów. Tauron jest jedyną grupą energetyczną, która realizuje budowę sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ponad 25 000 gospodarstw domowych korzysta już z superszybkiego Internetu na sieci Taurona. Jest to efekt naszej współpracy z operatorami korzystającymi. Nieustannie pracujemy nad zwiększaniem świadomości społeczności lokalnych dotyczącej zrealizowanej przez nas inwestycji - co przekłada się na zwiększenie zainteresowania dostępem do szybkiego Internetu. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z dostępu do szerokopasmowego łącza. To ważny element w cyfrowym rozwoju całego kraju.

– wyjaśnił Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron

Z końcem 2022 roku Tauron zakończył budowę infrastruktury światłowodowej na ostatnim z siedmiu obszarów konkursowych w ramach projektu POPC. Dotychczas zawarto umowy ramowe z 60 operatorami telekomunikacyjnymi. 27 z nich aktywnie świadczy usługi na sieci energetycznej grupy.

Tauron i jego światłowód

Realizacja obszarów konkursowych POPC była początkiem działalności Taurona na hurtowym rynku telekomunikacyjnym. Po zakończeniu budowy nastąpił kolejny etap inwestycji – komercyjne dogęszczanie sieci. Ten krok stanowił wyjście naprzeciw oczekiwaniom operatorów korzystających i mieszkańców, którzy są zainteresowani podłączeniem do światłowodu. W efekcie tych działań, sieć światłowodowa Grupy Tauron obejmuje zasięgiem już ponad 126 tysięcy gospodarstw domowych w blisko 900 miejscowościach.

Wybudowana infrastruktura daje możliwość podłączenia większej liczby gospodarstw domowych, niż ta ujęta pierwotnie w projekcie POPC. Korzystając z dostępnych zasobów, sukcesywnie poszerzamy zasięg naszej sieci światłowodowej o adresy w jej pobliżu, możliwe do podłączenia.

– powiedział Leszek Chwalik, wiceprezes Tauron Obsługa Klienta

Jednym z wyzwań w procesie komercjalizacji sieci jest budowanie wizerunku Taurona jako hurtowego operatora telekomunikacyjnego. To nowa gałąź rozwoju Grupy, która ma wzbogacić szerokie portfolio usług świadczonych na rzecz klientów przez grupę.

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej, duży nacisk kładziemy na działania lokalne - współpracę z samorządami, bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, czy udział w ważnych dla miejscowych społeczności wydarzeniach kulturalnych.

– dodał Leszek Chwalik

Podłączając się do światłowodu Grupy Tauron, mieszkańcy zyskują otwarty dostęp do wielu operatorów telekomunikacyjnych, którzy świadczą usługi na tej sieci. Jedno przyłącze gwarantuje dostęp do wielu ofert.

Plany na przyszłość

Etap komercyjnego dogęszczania sieci wciąż trwa. Tauron informuje, że nieustannie sprawdzane są możliwości objęcia kolejnych obszarów i pojedynczych gospodarstw domowych zasięgiem światłowodu grupy. Nowe możliwości na rozwój sieci telekomunikacyjnej, a tym samym zapewnienie dostępu do światłowodu większej liczbie mieszkańców, stwarzają także planowane inwestycje Krajowego Planu Odbudowy (KPO), działanie C 1.1.1 „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (drugi nabór)” i FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Działania FERC.01.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego”.

Planujemy rozszerzać działalność telekomunikacyjną o nowe obszary. Obecnie oczekujemy na wyniki konkursów Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz Funduszy Europejskich Rozwoju Cyfrowego (FERC). Jesteśmy w pełni otwarci na nowe możliwości.

– powiedział Paweł Szczeszek

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 1.1 (POPC), pt. „Wyeliminowanie terytorialnych Różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.”, Tauron wybudował sieć światłowodową, która objęła zasięgiem 103981 gospodarstw domowych i 428 jednostek oświatowych. Kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 186 mln złotych. Całkowity budżet projektu wyniósł 278 mln złotych.

Źródło zdjęć: Longfin Media / Shutterstock.com, Shutterstock

Źródło tekstu: Tauron