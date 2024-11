W T-Mobile wszystko rośnie. Magentowi podali wyniki za 3 kwartał 2024

T-Mobile Polska podał wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał 2024 r. Operator może się pochwalić wzrostem liczby klientów, rozbudową sieci 5G i światłowodowej, nowymi ofertami konwergentnymi i rosnącymi przychodami.

T-Mobile Polska podał wyniki finansowe i operacyjne za trzeci kwartał 2024 roku. W tym czasie T-Mobile:

zwiększył liczbę klientów usług mobilnych o 193 tys. i o 90 tys. liczbę klientów usług szerokopasmowych,

liczbę klientów usług szerokopasmowych, zwiększył przychody i EBITDA AL odpowiednio o 3,8% i 6,1% (r/r),

(r/r), rozbudowywał sieć 5G i łącza szerokopasmowe,

i łącza szerokopasmowe, rozwijał ofertę konwergentną dla klientów indywidualnych,

dla klientów indywidualnych, pozyskiwał nowych klientów biznesowych w ofercie MagentaBiznes oraz usługom w kontynuował rozwój sieci 5G.

W T-Mobile wzrosła liczba klientów

W trzecim kwartale liczba klientów usług mobilnych T-Mobile wzrosła w ujęciu rocznym o 193 tysiące (+1,5%). Na koniec kwartału operator miał ich 12,738 mln, z czego 8,394 mln to klienci abonamentowi, a 4,344 mln to użytkownicy ofert pre-paid. W ujęciu kwartalnym T-Mobile też zyskał – w 2Q 2024 miał ich w usługach mobilnych 12,64 mln, co oznacza wzrost o około 97 tys.

W skali roku T-Mobile pozyskał także nowych klientów usług szerokopasmowego dostępu do internetu – przybyło ich 90 tysięcy (r/r) i na koniec września były ich 324 tysiące.

Operator przekonuje, że zdobycie nowych klientów to głównie zasługa usług konwergentnych, utrzymał się też trend wybierania przez klientów dwóch i więcej usług T-Mobile. We wrześniu T-Mobile udostępnił nową odsłonę oferty Magenta Dom, w której oprócz internetu światłowodowego, abonamentu komórkowego czy telewizji, klienci mogą dobrać również nowe usługi dla domu – wzmacniacz sygnału (Wi-Fi Extra), usługę zwiększająca bezpieczeństwo sieci domowej (Bezpieczne Wi-Fi) oraz usługę Multiroom, dzięki której można oglądać telewizję na kilku telewizorach.

Coraz lepszy zasięg 5G i światłowodu

W trzecim kwartale operator intensywnie rozbudowywał zasięg 5G Bardziej, dzięki czemu liczba stacji bazowych działających w paśmie C przekroczyła 3 tysiące. Łączna liczba stacji bazowych T-Mobile wynosi 12 455. Rozbudowa sieci zaowocowała wzrostem konsumpcji danych przez klientów o 15%. Ilość danych przesłanych w sieci 5G wzrosła w tym samym czasie aż o 304%.

Zobacz: T-Mobile polepszył zasięg 5G. Rośnie liczba stacji z pasmem C

W raportowanym okresie T-Mobile odnotował wzrost sprzedaży usług światłowodowych o 7%, a także znacząco zwiększył liczbę nowych gospodarstw domowych w zasięgu. Operator sfinalizował działania zmierzające do uruchomienia sprzedaży internetu światłowodowego na łączach HFC Polskiego Światłowodu Otwartego (obok już uruchomionego wcześniej FTTH). W efekcie zasięg światłowodu T-Mobile sięga 8,8 mln gospodarstw domowych, co daje T-Mobile drugie miejsce na polskim rynku pod tym względem. Na koniec trzeciego kwartału długość łączy światłowodowych, będących w dyspozycji T-Mobile, wzrosła do 13,8 tys. km.

Kwartał z większymi przychodami

Dzięki rosnącej liczbie klientów i ARPU T-Mobile zwiększył przychody zarówno z usług mobilnych, jak i stacjonarnych. W rezultacie jego całkowite przychody zwiększyły się o 3,8% (r/r) do poziomu 1,85 mld zł, a EBITDA AL wzrosła jeszcze bardziej imponująco, o 6,1% (r/r), osiągając 493 mln zł.

Do wzrostu w ofertach biznesowych przyczynił się wciąż wysoki popyt na usługi chmurowe oraz bezpieczeństwa w T-Mobile. W tym czasie spółka oddała do dyspozycji klientów dwa nowe, autorskie produkty: Cyber Guard Lite oraz Cyber Know. T-Mobile pozyskiwał też nowe kontrakty, w tym z Narodowym Bankiem Polskim, a także Centrum Obsługi Administracji Rządowej, któremu operator dostarczył ponad 51 tysięcy kart SIM z usługami głosowymi głosowych i transmisji danych.

Zobacz: Najszybszy Internet w Polsce? T-Mobile pokonał konkurencję, z jednym wyjątkiem

Zobacz: T-Mobile zwiększył zasięg internetu. Skorzystają mieszkańcy całej Polski

