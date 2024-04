T-Mobile: nowe stacje 5G w paśmie C. Zasięg rośnie

Jak co tydzień, T-Mobile chwali się kolejnymi włączeniami stacji 5G w paśmie C. Tym razem usługa 5G Bardziej zawitała tylko do jednego nowego miasta, ale za to poprawił się zasięg w kilku innych.

T-Mobile w styczniu ruszył z 5G w paśmie C, usługą gwarantującą dostęp do internetu mobilnego z prędkością około 1 Gb/s, oferowaną pod nazwą 5G Bardziej. Półtora miesiąca później, na początku marca, magentowy operator mógł się pochwalić się przekroczeniem pułapu 2 tysięcy stacji z 5G w paśmie C. Mimo osiągnięcia tego celu, deklarowanego tuż po starcie, T-Mobile dalej rozwija 5G Bardziej.

T-Mobile rozbudowuje 5G w paśmie C

W marcu rozbudowa sieci 5G w paśmie C nieco przyhamowała, bo obecnie operator może się pochwalić liczbą 2065 stacji bazowych. Co tydzień przybywają jednak nowe obiekty i tak w ciągu ostatnich dni na przełomie marca i kwietnia T-Mobile poszczycił się włączeniem 17 nowych stacji.

Dzięki temu z 5G Bardziej mogą już korzystać mieszkańcy Ciechanowa. T-Mobile poprawił także sygnał w czterech innych miastach: Chorzowie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim i Radomiu.

Dla porównania we wcześniejszym raporcie tygodniowym T-Mobile informował o 6 nowych stacjach bazowych, jednak jeszcze wcześniej było ich 16. Uruchomienia nowych stacji zależne jest nie tylko od technicznych możliwości operatora, ale uzyskiwanych na bieżąco pozwoleń z UKE. Zasięg szybkiego 5G w T-Mobile obejmuje 25% populacji Polski.

Z 5G Bardziej mogą korzystać wszyscy klienci usług abonamentowych T-Mobile (z taryfą T) oraz użytkownicy ofert przedpłąconych: klienci oferty na doładowania (T-Mobile MIX), klienci Red Bull MOBILE, a także klienci T-Mobile na kartę, korzystający z ofert GO! M, GO! M+UA oraz GO! L.

