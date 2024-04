T-Mobile: nielimitowany dostęp do 5G i smartfony tańsze nawet o 750 zł

T-Mobile wystartował z nową promocją, która ma zachęcać do korzystania z oferty 5G. Operator proponuje abonament z nielimitowanym dostępem do sieci 5G i nawet 750 zł zniżki na smartfon.

T-Mobile ogłasza promocję na urządzenia marek Xiaomi i Oppo w promocyjnych cenach. Klienci, którzy zdecydują się na abonament w taryfie „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana” w T-Mobile, telefon kupią nawet o 50% taniej. W taką zniżką można upolować smartfony Xiaomi Redmi Note 13 5G, Oppo A79 5G lubOppo Reno11 F 5G.

T-Mobile: tańsze smartfony Xiaomi i Oppo

Pierwszy z telefonów, Xiaomi Redmi Note 13 5G, w najnowszej promocji T-Mobile przeceniony jest aż o połowę. Osoby, które zdecydują się na ofertę „L Nielimitowana”, zapłacą za smartfon jedynie 749 zł. Z kolei klienci, którzy postawią na plan taryfowy w wersji M, mogą liczyć na 500-złotowy rabat. W ich wypadku opłata za smartfon wyniesie 999 zł.

W obniżonej cenie dostępne są także smartfony Oppo Reno11 F 5G i Oppo A79 5G. Za pierwszy z nich klienci zapłacą 1249 zł, po 450-złotowej obniżce – taka kwota obowiązuje zarówno w abonamencie „M Nielimitowana”, jak i w wersji „L Nielimitowana”, przy płatności w ramach pierwszej raty. Natomiast osoby, które postawią na Oppo A79 5G, poniosą koszt w wysokości 729 zł, co oznacza 270 zł zniżki. Oferta jest dostępna przy zakupie dowolnego planu taryfowego T-Mobile.

Jak podkreśla operator, promocyjne smartfony umożliwiają korzystanie z pełni możliwości szybkiej sieci 5G w T-Mobile. Użytkownicy oferty „L Nielimitowana”, oprócz nieograniczonego dostępu do sieci 5G, w ramach abonamentu otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego 3 miesiące usługi Rozrywka bez Ograniczeń bez dodatkowych kosztów, w ramach której co miesiąc można wybrać dowolną usługę subskrypcyjną spośród oferty, np. HBO Max czy Legimi.

Natomiast osoby, które postawią na plan taryfowy w wersji M, mogą liczyć na podobny pakiet, z jedną różnicą – w tym wariancie nielimitowany dostęp do sieci 5G działa w prędkości do 30 Mb/s.

Akcja promocyjna obowiązuje do 30 kwietnia tego roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile