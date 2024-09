T-Mobile przyspiesza. Nowe stacje 5G Bardziej i lepszy zasięg w kolejnych miastach

T-Mobile Polska od stycznia tego roku sukcesywnie rozbudowuje zasięg 5G Bardziej, czyli sieci komórkowej piątej generacji, działającej na częstotliwościach z zakresu 3,7-3,8 GHz.

T-Mobile nie zwalnia tempa w rozbudowie swojej sieci 5G Bardziej. Operator poinformował właśnie o uruchomieniu kolejnych 20 stacji bazowych, pracujących w paśmie C, dzięki czemu zasięgiem superszybkiego Internetu objętych jest już 1/3 mieszkańców Polski. Łącznie w sieci 5G Bardziej działa już 2904 stacji bazowych.

Nowe miasta z 5G Bardziej

Mieszkańcy Otwocka mogą już korzystać z dobrodziejstw sieci 5G Bardziej. To oznacza dostęp do ultraszybkiego Internetu mobilnego, który umożliwia błyskawiczne pobieranie plików, oglądanie wideo w najwyższej jakości czy granie online bez opóźnień.

Lepszy zasięg w kolejnych miastach

T-Mobile nie tylko rozszerza zasięg swojej sieci 5G Bardziej, ale także dba o poprawę jakości sygnału w już obsługiwanych lokalizacjach. W ostatnim czasie operator zwiększył zasięg w Płocku, Łodzi, Chorzowie i Tychach. Dzięki temu mieszkańcy tych miast mogą cieszyć się jeszcze lepszym dostępem do Internetu 5G.

Do 3000 stacji coraz bliżej

Dynamiczny rozwój sieci 5G Bardziej to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą korzystać z najnowszych technologii. Dzięki staraniom T-Mobile, coraz więcej Polaków ma dostęp do Internetu mobilnego o przepustowości nawet 1 Gb/s, który otwiera nowe możliwości w zakresie komunikacji, rozrywki i pracy. Jeszcze trochę i Magentowi będą oferowali usługi 5G Bardziej za pomocą 3000 stacji bazowych w całej Polsce. A to jeszcze nie koniec rozwoju tej technologii.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile