T-Mobile wprowadza smartfony Honor i zaprasza do Magenta Experience Center

Honor oraz T-Mobile poinformowały, że najnowsze smartfony marki Honor już we wrześniu trafią do sprzedaży za pośrednictwem operatora. Już za parę dni dostępny będzie jeden z najsmuklejszych i najlżejszych składanych smartfonów – Honor Magic V3.

Z okazji premiery obie marki zapraszają na specjalne wydarzenie do Magenta Experience Center, mieszczącego się w warszawskim centrum handlowym Westfield Mokotów. Uczestnicy będą mieli okazję przetestować smartfon Honor Magic V3.

Zobacz: Honor Magic V3 - najlepszy składany telefon w historii

Honor wchodzi do T-Mobile

Honor, powracając na polski rynek w 2023 roku, początkowo nawiązał współpracę tylko z Orange. Później trafił do oferty Play i Plus, a teraz rozszerza swoją sieć dystrybucyjną w Polsce, rozpoczynając współpracę z T-Mobile. Od września do sprzedaży, zarówno internetowej, jak i stacjonarnej, trafi zaprezentowany na początku września na targach IFA w Berlinie składany smartfon Honor Magic V3.

Zobacz: Honor Magic V3 debiutuje w Europie. Są też inne nowości

Do T-Mobile w drugiej kolejności, ale wciąż we wrześniu, trafią też dwa smartfony średniej klasy 200 – Honor 200 oraz Honor 200 Lite. Wszystkie telefony marki Honor w pełni wspierają usługi Google.

Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że T-Mobile dołączyło do grona naszych partnerów. Od początku obecności na polskim rynku dążyliśmy do jak największej dostępności naszych produktów i z dumą mogę powiedzieć, że od teraz każdy konsument bez względu na to, z jakiej sieci korzysta, może kupić smartfon Honor bezpośrednio u swojego operatora

– powiedział Zachary Jiang, wiceprezes Honor Europe

Honor i T-Mobile zapraszają do Magenta Experience Center

Z okazji nawiązania współpracy oraz premiery Honor Magic V3 w Polsce obie marki organizują w dniach 13 i 14 września wydarzenie dla wszystkich chętnych, w ramach którego każdy uczestnik będzie mógł przetestować smartfon Honor Magic V3.

Spotkanie odbędzie się w Magenta Experience Center, mieszczącym się w centrum handlowym Westfield Mokotów, przy ulicy Wołoskiej 12 w Warszawie. Na odwiedzających salon T-Mobile czekają też inne atrakcje, szczegóły zostaną zaprezentowane na miejscu.

Zobacz: Honor 200 i Honor 200 Pro w końcu w Polsce. Gratisy na start sprzedaży

Zobacz: Honor 200: trzy smartfony z nowej serii wchodzą do Polski

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Honor