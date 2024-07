Honor 200 i Honor 200 Pro w końcu w Polsce. Gratisy na start sprzedaży

Honor ruszył ze sprzedażą smartfonów Honor 200 i Honor 200 Pro. Na start producent dodaje do telefonu zegarek i słuchawki.

Na początku lipca do sprzedaży w Polsce trafił Honor 200 Lite, a teraz dołączyły do niego lepiej wyposażone modele Honor 200 i Honor 200 Pro. Kto myśli o zakupie, powinien rozważyć promocję na start, bo do telefonów dodawane są atrakcyjne gratisy.

Honor 200 i Honor 200 Pro – ceny i promocja na start

Honor 200 z pamięcią 8 + 256 GB w kolorze zielonym lub czarnym dostępny jest w cenie 2599 zł, a dodatkowo w ofercie promocyjnej dołączone są do niego smartwatch Honor Watch 4 oraz słuchawki Honor Earbuds X6. Wartość dodatków to niemal 800 zł.

Model Honor 200 Pro 12 + 512 GB w kolorze czarnym lub białym wyceniony został na 3499 zł – w pakiecie ze smartwatchem oraz słuchawkami, również o wartości około 800 zł.

Promocja na obydwie nowości potrwa do 28 lipca 2024 lub do wyczerpania zapasów.

Seria Honor 200 wkracza na rynek z Androidem 14 oraz systemem MagicOS 8.0 z własnymi funkcjami AI marki Honor. Obydwa smartfony wyróżniają się też zaawansowanym trybem portretowym powstałym przy współpracy z paryskim studiem fotograficznym Harcourt.

Honor 200

Honor 200 ma 10-bitowy ekran OLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości 1200 x 2664. Odświeżanie obrazu sięga 120 Hz, zaletą jest wysoka jasność 4000 nitów.

Sercem modelu Honor 200 jest układ Snapdragon 7 Gen 3, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM. Pamięć masowa ma z kolei 256 GB.

Sekcję foto tworzy główny aparat 50 Mpix (Sony IMX 906), aparat z teleobiektywem 50 Mpix (IMX 856, zoom optyczny 2.5x) oraz szerokokątny 12 Mpix z funkcją makro. Z przodu znalazł się aparat 50 Mpix (Sony IMX 816).

Akumulator Honora 200 ma pojemność 5200 mAh i można go ładować z mocą 100 W przewodowo.

maj 2024 187 g, 7.7 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix 6.7" - AMOLED (1200 x 2644 px, 433 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 2,63 GHz Android v.14.0 5200 mAh, USB-C

Honor 200 Pro

Topowy model z serii został wyposażony w zakrzywiony na krawędziach, 10-bitowy ekran OLED o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1224 x 2700. Oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz i maksymalną jasność 4000 nitów.

Sercem Honora 200 Pro jest Snapdragon 8s Gen 3, któremu pomaga 12 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma z kolei 512 GB.

Sekcję foto tworzą: główny aparat Super Dynamic H9000 o rozdzielczości 50 Mpix (OV50H, f/1,9) wspierany przez OIS, aparat 50 Mpix (IMX856) z teleobiektywem (zoom optyczny 2.5x) oraz aparat szerokokątny 12 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 50 Mpix (f/2,1), któremu pomaga dodatkowy czujnik głębi 2 Mpix.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5200 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 100 W oraz bezprzewodowo z mocą 66 W.

maj 2024 199 g, 8.2 mm grubości 12 GB RAM 512 GB - 50 Mpix + 12 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix + 2 Mpix 6.78" - AMOLED (1224 x 2700 px, 437 ppi) Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 3,00 GHz Android v.14.0 5200 mAh, USB-C

