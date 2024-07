Honor 200: trzy smartfony z nowej serii wchodzą do Polski

Od dziś Honor wprowadza do sprzedaży nową serię smartfonów Honor 200, do której należą trzy modele – Honor 200 Lite, Honor 200 oraz Honor 200 Pro.

Urządzenia wyróżniają się swoimi możliwościami fotograficznymi oraz trybem portretowym, który powstał we współpracy z francuskim studiem fotograficznym Harcourt, znanym z wielu słynnych fotografii portretowych.

Fotograficzne możliwości serii Honor 200 wspierają rozbudowane algorytmy sztucznej inteligencji, która są w stanie wychwycić najmniejsze zmiany oświetlenia. Przekłada się to na wysokiej jakości zdjęcia portretowe w każdych warunkach, w czym pomaga rozwiązanie HONOR AI. W najbardziej zaawansowanym modelu – Honor 200 Pro – za jakość fotografii odpowiada światłoczuła matryca Super Dynamic H9000 o rozdzielczości 50 Mpix oraz portretowy teleobiektyw o z matrycą 50 Mpix.

Za najtańszy z modeli, czyli Honor 200 Lite, zapłacimy 1499 zł, Honor 200 kosztuje 2599 zł, natomiast najbardziej zaawansowany technologicznie model Pro wyceniony został na 3499 zł.

Nowości w Honor w Polsce: oferta na start

Wszystkie modele urządzeń z serii Honor 200 są dostępne w największych polskich elektromarketach oraz u operatorów. Honor 200 Lite dostępny jest w sprzedaży od 4 lipca, natomiast tydzień później, 11 lipca na sklepowe półki trafią również oba pozostałe modele, czyli Honor 200 i Honor 200 Pro.

Honor przygotował specjalną ofertę na start. Smartfony można kupić wraz z dodatkowymi urządzeniami. Oferta obowiązuje we wszystkich autoryzowanych kanałach sprzedaży do 28 lipca 2024 lub do wyczerpania zapasów.

Honor 200 Lite jest dostępny w kolorze czarnym oraz ciemnoniebieskim w zestawie ze słuchawkami Honor Earbuds X6 w cenie 1499 zł.

Za smartfon Honor 200 w kolorze zielonym lub czarnym zapłacimy 2599 zł, a dodatkowo gratis dołączony jest smartwatch Honor Watch 4 oraz słuchawki Honor Earbuds X6. Wartość dodatków sięga 800 zł.

Model Honor 200 Pro w kolorze czarnym lub białym wyceniony został na 3499 zł – w pakiecie ze smartwatchem oraz słuchawkami, również o wartości około 800 zł.

