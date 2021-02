Spotify ma już ponad 150 milionów aktywnych subskrybentów... i nadal nie przynosi zysku

Spotify w minionym kwartale pokonało barierę 150 milionów aktywnych subskrybentów. Łącznie z usługi korzysta już 345 milionów użytkowników.

Dane o liczbie aktywnych użytkowników Spotify opublikowane zostały w ramach ostatniego sprawozdania finansowego firmy. W porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku liczba subskrybentów oraz łączna liczba użytkowników zwiększyły się o odpowiednio 24 i 27 procent.

Choć przytoczone liczby wyglądają imponująco, tak nie przekładają się zbyt dobrze na wyniki finansowe serwisu. Średni przychód z jednego użytkownika spadł bowiem o ok. 8 procent względem zeszłego roku i wynosi w tym momencie 4,26 euro. Jest to efekt m.in. licznych promocji, mających na celu przyciągnięcie nowych subskrybentów. Wzrosły natomiast przychody usługi z reklam.

Całościowo jednak Spotify i tak zakończyło rok pod kreską. Straty serwisu wykazane w ramach sprawozdania to 125 milionów euro. Nie jest to zresztą większym zaskoczeniem - Spotify funkcjonuje w ten sposób przez większość swojego istnienia, inwestując większość zarobionych pieniędzy w swój dalszy rozwój. Aktualny kierunek tych inwestycji to poszerzenie oferty serwisu o kolejne usługi niezwiązane bezpośrednio z muzyką, a więc podcasty i - od niedawna - audiobooki.

Źródło zdjęć: Spotify

Źródło tekstu: Spotify, Wall Street Journal