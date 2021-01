Audiobooki na Spotify? Serwis testuje nową usługę

Spotify rozszerza swoją ofertę o audiobooki. W ramach pierwszego rzutu dostępnych jest dziewięć pozycji.

Spotify cały czas poszerza swoją ofertę. Obok muzyki i podcastów mają ją wzbogacić także audiobooki. W ramach pierwszego, testowego rzutu opublikowano dziewięć pozycji, przygotowanych specjalnie na potrzeby serwisu. Na liście znalazły się interpretacje klasycznych utworów należących do domeny publicznej, takich jak Frankenstein Mary Shelley, Perswazje Jane Austen czy Wielkie nadzieje Charlesa Dickensa.

Jak na razie produkcje dostępne są wyłącznie w języku angielskim. Jak jednak można przypuszczać, jeśli nowa oferta spotkam się z zainteresowaniem ze strony klientów, będzie ona sukcesywnie rozszerzana - trzymajmy kciuki, by także o pozycje w języku polskim.

Warto zwrócić uwagę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy audiobooki pojawiły się Spotify. Firma już wcześniej eksperymentowała, publikując w serwisie pierwszą część Harrego Pottera czytaną przez celebrytów (m.in. Daniela Radcliffe'a i Davida Beckhama). W ofercie serwisu znajdziemy także szereg pozycji dodanych przez użytkowników portalu. Ostatnie działania sugerują jednak, że już wkrótce audiobooki mają zajmować o wiele bardziej istotną rolę w ofercie serwisu, niż miało to miejsce do tej pory.

Zobacz: Snapchat zmienił świat? Nawet Spotify będzie mieć Stories

Zobacz: Spotify na Apple Watchu wreszcie bez iPhone'a

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Spotify

Źródło tekstu: Spotify, Hollywood Reporter