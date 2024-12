Smartfony to zagrożenie. Dostaną ostrzeżenia jak papierosy?

Smartfony mogą dostać ostrzeżenia o szkodliwości, takie same jak papierosy. Podobna propozycja padła dla portali społecznościowych.

Coraz więcej ekspertów martwi się o zdrowie młodych osób, które nie znają życia bez smartfonów. W Hiszpanii padła już propozycja, by urządzenia i niektóre aplikacje były oznaczane jako szkodliwe dla zdrowia. Mowa o podobnych oznaczeniach, jak na produktach tytoniowych, ale prawdopodobnie mniej drastycznych. Smartfony mogłyby zapewne dostać naklejkę, a apki i platformy społecznościowe wyskakujące bannery.

Smartfony to zagrożenie dla zdrowia publicznego

Rząd Hiszpanii powołał panel ekspertów, których zadaniem było zbadanie wpływu smartfonów na młodych obywateli kraju. Praca komisji została podsumowana w obszernym raporcie. Można z niego dowiedzieć się, że smartfony to poważny problem. Wywołały epidemię i są zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Na liście zagrożeń, jakie niesie ze sobą życie w cyfrowym świecie, są przede wszystkim problemy zdrowia psychicznego. Przewodzi uzależnienie, niepokój i zbędny stres. Eksperci zalecają nawet kontrolę nadużywania elektroniki podczas wizyt u lekarza. To powinno podkreślić wagę problemu i być może zmieni sposób myślenia rodziców.

Specjaliści przygotowali szereg wytycznych, jak można ograniczyć negatywny wpływ elektroniki na obywateli Hiszpanii. Proponują, by zabronić dawania urządzeń elektronicznych dzieciom poniżej trzeciego roku życia i by znacznie ograniczyć czas przed ekranem dzieci w wieku od 3 do 6 lat poza szczególnymi sytuacjami. Nastolatkom do 15 roku życia najlepiej kupować „głupie” telefony.

Dzieci poniżej 12 roku życia w ogóle nie powinny korzystać z mediów społecznościowych. Raport krytykuje też aplikacje edukacyjne z natychmiastową nagrodą (na przykład Duolingo), w których często więcej jest walki o cyfrowy medal niż realnej nauki. Dobrze by było, gdyby szkoły zrezygnowały z tych produktów i postawiły na analogowe materiały w młodszych klasach. Specjaliści w ogóle zalecają ograniczenie używania narzędzi cyfrowych w edukacji, co może być trudne w dzisiejszych czasach. Potrzebna jest raczej porządna edukacja cyfrowa, co zauważyli już Brytyjczycy.

Hiszpania nie jest osamotniona. Dyskusja o zdrowiu psychicznym dzieci i smartfonach prowadzona jest w wielu krajach. Australia podjęła już kroki prawne, by ograniczyć młodzieży dostęp do mediów społecznościowych.

