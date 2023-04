Samsung po 1Q2023. Dział półprzewodników z ogromną stratą

Samsung Electronics ogłosił wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Zysk operacyjny firmy szoruje po dnie, za co odpowiada przede wszystkim dział półprzewodników.

Samsung Electronics zakończył pierwsze trzy miesiące 2023 roku z przychodem w wysokości 63,75 bln wonów (198 mld zł). To o 18,0% mniej niż rok wcześniej i o 9,5% mniej niż w ostatnim kwartale 2022 roku. Zysk operacyjny Koreańczyków osiągnął wartość 640 mln wonów (2 mld zł). W tym przypadku spadek w ujęciu rocznym to aż 95,5%. Zysk za ostatni kwartał jest również o 85,2% mniej niż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku.

Głównym winowajcą niezbyt imponujących wyników, szczególnie jeśli chodzi o zysk operacyjny, jest dział półprzewodników (SD, Semiconductor Demand). Przyniósł on przychód w wysokości 13,73 bln wonów (42,6 mld zł) przy jednoczesnej stracie operacyjnej w wysokości 4,58 bln wonów (14 mld zł).

Dobry kwartał działu mobilnego

Największy zysk w minionym kwartale Samsung osiągnął dzięki sprzedaży smartfonów. W szczególności flagowce z serii Galaxy S23 zostały dobrze przyjęte, przyczyniając się do osiągnięcia niezłych wyników. Przychód działów Mobile eXperience oraz Networks wyniósł 31,82 bln wonów (99 mld zł). Oznacza to co prawda spadek o 1,7% w ujęciu rocznym, ale równocześnie wzrost o 58,5% w ujęciu kwartalnym. Zysk operacyjny w pierwszym kwartale roku osiągnął wartość 3,94 bln wonów (12 mld zł), czyli o 3,1% wyższy niż rok wcześniej i niemal 15x wyższy niż w 4Q2022.

Inne działy Samsunga

Inne działy Samsunga również przyniosły dodatni zysk operacyjny, choć znacznie mniejszy niż dział mobilny:

SDC (wyświetlacze) – przychód 6,61 bln wonów (44 mld zł), zysk operacyjny 0,78 bln wonów (2,4 mld zł),

(44 mld zł), zysk operacyjny (2,4 mld zł), Visual Display i Digital Appliances – przychód 14,08 bln wonów (12,7 mld USD), zysk operacyjny 0,19 bln wonów (0,6 mld zł).

Źródło zdjęć: Lubo Ivanko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Samsung