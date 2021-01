Samsung sprzedaje z coraz wyższą marżą

Kolejni producenci podają swoje wstępne wyniki za miniony kwartał. Zrobił to też największy producent smartfonów na świecie. Samsung ma powody do optymizmu.

Koreańskie firmy bardzo szybko prezentują swoje wyniki finansowe. LG i Samsung już dzisiaj wstępnie podsumowali miniony kwartał. Na pełne wyniki i dokładny podział na wszystkie działy będzie trzeba jeszcze poczekać, jednak to czy dana firma zarobiła wiemy już teraz. Dla LG ostatni kwartał był rekordowy, a jak wygląda to u jego większego konkurenta? Mniej widowiskowo, ale Samsung nie ma żadnych powodów do pesymizmu. Owszem, przez sytuację na rynku smartfonów sprzedaż telefonów była najmniejsza od dziewięciu lat, ale to niespecjalnie wina samego producenta. Szczególnie, że finansowo wszystko wygląda dobrze.

Samsung Electronics może się poszczycić przychodami w wysokości 61 bilionów wonów, czyli około 206 miliardów złotych. Zysk wyniósł z kolei 9 bilionów wonów co stanowi około 30,5 miliarda złotych. Trzeba zaznaczyć, że to wyniki samego Samsunga Electronics. Czebol Samsunga jest podzielony na wiele różnych autonomicznych firm - Samsunga znajdziemy bowiem nawet w segmencie stoczniowym, medycznym czy ubezpieczeniowym. Najczęściej piszemy oczywiście o Samsungu Electronics, jednak wspominamy też o jednostkach Samsung Display (wyświetlacze) i Samsung Foundry (układy). Ostatni kwartał był wyraźnie lepszy niż analogiczny kwartał roku poprzedniego, ale słabszy niż poprzedni kwartał obecnego roku. Ciekawostką jest fakt, że zyski Samsunga wzrosły o wiele bardziej niż jego dotychczasowa sprzedaż. Oznacza to, że Koreańczycy zarabiają coraz więcej na każdym produkcie.

Źródło tekstu: samsung via phonearena, wł