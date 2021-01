Samsung Galaxy A32 5G będzie w Europie i to w wersji Dual SIM

Pod koniec grudnia pojawiły się doniesienia o nadchodzącym modelu Samsung Galaxy A32 5G. Teraz smartfon coraz bardziej nabiera realnych kształtów. Pojawił się na oficjalnej stronie wsparcia technicznego.

Na początku za przyjemność korzystania z sieci 5G należało dopłacić. Czasami naprawdę sporo. Na szczęście bardzo szybko przestała to być swoista funkcja premium. Zawdzięczamy to oczywiście rozmaitym tanim modelom chińskich marek. Zmusiło to także konkurencję z Korei Południowej do wprowadzania coraz bardziej budżetowych telefonów 5G. Niedługo oficjalnie zadebiutuje Samsung Galaxy A32 5G. Telefon znalazł się już na oficjalnej stronie wsparcia technicznego. Jednocześnie Samsung zamierza wprowadzić do sprzedaży zwykłą wersję tego modelu - wariant LTE przeszedł bowiem certyfikację indyjskiego BIS.

Z poprzednich doniesień wiemy, że w Samsungu Galaxy A32 5G zobaczymy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Model będzie miał też 4 GB RAM. Sercem telefonu będzie układ MediaTek Dimensity 720. To jeden z najtańszych układów chwalonej linii układów 5G tajwańskiej firmy. Nie zabraknie też jacka 3,5 mm. Główny sensor aparatu będzie mieć 48 Mpix. Urządzenie z pewnością trafi do Europy - a przynajmniej do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Będzie tam też dostępny w wersji Dual SIM.

