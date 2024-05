Samsung chwali się sztuczną inteligencją. Z Galaxy AI korzystają miliony

W styczniu Samsung po raz pierwszy pokazał wspierane sztuczną inteligencją funkcje Galaxy AI. Teraz firma chwali się, że korzystają z tego miliony Europejczyków, nie tylko posiadaczy najnowszych Galaktyk.

W połowie stycznia tego roku odbyła się oficjalna premiera flagowych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S24. Jedną z najważniejszych nowości w tych urządzeniach był zestaw inteligentnych funkcji, zebranych pod wspólną nazwą Galaxy AI. W lutym koreański producent ogłosił, że wkrótce te rozwiązania trafią na pokłady starszych urządzeń razem z aktualizacją One UI 6.1. Tak też się stało, a z Galaxy AI mogą już korzystać użytkownicy topowych sprzętów z 2023 roku, czyli smartfonów z serii Galaxy S23, składanych modeli Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 oraz tabletów z serii Galaxy Tab S9.

Samsung poinformował właśnie, że z aktualizacji One UI 6.1 skorzystało 8,8 miliona użytkowników z Europy, którzy aktywnie eksplorują możliwości oferowane przez Galaxy AI. Ta liczba każdego dnia wzrasta. Samsung chce, by do końca 2024 roku na całym świecie było ponad 100 milionów użytkowników korzystających z funkcji Galaxy AI. Czy to się uda, powinniśmy się dowiedzieć w pierwszych miesiącach 2024 roku.

Od momentu udostępnienia aktualizacji One UI 6.1, wśród najczęściej używanych funkcji Galaxy AI znajdują się:

Live Translate (tłumaczenie na żywo),

(tłumaczenie na żywo), Transcript Assist (asystent transkrypcji),

(asystent transkrypcji), Chat Assist (asystent czatu),

(asystent czatu), Circle to Search (zakreśl, by wyszukać) z użyciem Google'a.

Samsung informuje, że niemal 75% użytkowników Galaxy Z Fold5, 80% użytkowników S23 Ultra i niemal 65% użytkowników Tab S9 w całej Europie pobrało aktualizację interfejsu One UI 6.1. Sprawia to, że jest ona jedną z najpopularniejszych aktualizacji oprogramowania Samsunga w historii. Koreański producent nie zamierza na tym poprzestać, zapowiadając drugą fazę wdrożenia One UI 6.1, dzięki czemu funkcje Galaxy AI będą dostępne na jeszcze większej liczbie smartfonów i tabletów Galaxy. Wdrożenie obejmie serię smartfonów Galaxy S22, składane modele Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4, a także tablety z serii Galaxy Tab S8.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung