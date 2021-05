Rynek słuchawek TWS w tym roku urośnie o 33%

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to jeden z tych produktów, które przeżywają właśnie swój złoty okres. W tym roku ich rynek urośnie o 33% i sięgnie 310 milionów sprzedanych par.

Ostatnio każdy producent chce mieć własne słuchawki TWS. Nic dziwnego, są one modne i wygodne. To również jeden z tych produktów, który ostatnio przeżywa swoją złotą erę. Sprzedaż prawdziwie bezprzewodowych słuchawek rośnie równie szybko jak odradza się zapomniany jeszcze rok temu rynek tabletów. Zgodnie z przewidywaniami analityków rynkowych z agencji Counterpoint w tym roku uda się sprzedać 310 milionów par tego typu słuchawek. To wzrost o 33% w porównaniu do 2020, w którym sprzedano 233 miliony słuchawek.

Jednocześnie analitycy przewidują, że zmniejszeniu ulegnie dominacja Apple'a. W zeszłym roku amerykański producent sprzedał bowiem 31% wszystkich słuchawek, w tym roku Apple ma odpowiadać za 27% sprzedaży. Na drugim miejscu niezmiennie ma być Xiaomi z 9% rynku (bez zmian), a na trzecim Samsung z 7% (również bez zmian). Co ciekawe, o ile na rynku laptopów, smartfonów czy tabletów widzimy tendencję "wielcy stają się coraz więksi, a mali coraz mniejsi", tak rynek prawdziwie bezprzewodowych słuchawek ma ulegać coraz większemu rozdrobnieniu.

Źródło tekstu: counterpoint, wł