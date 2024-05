Rosja uszczelnia karty SIM. Obcokrajowcy będą mieli pod górkę

Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej przedstawiło projekt ustawy, w myśl której znacząco ograniczona miałaby zostać sprzedaż kart SIM cudzoziemcom. Zdaniem pomysłodawców jest to sposób na uszczelnienie systemu obowiązkowej rejestracji.

Wykorzystywanie numerów komórkowych do działalności przestępczej to problem ogólnoświatowy i m.in. dlatego już niemal każde państwo na świecie wymusza, by karty rejestrować.

Rosyjski resort cyfryzacji przekonuje jednak, że sama rejestracja to tylko półśrodek, który zwłaszcza w przypadku cudzoziemców jest nieskuteczny. Ci mają posługiwać się często fałszywymi dokumentami, a nawet jeśli nie, to później i tak są trudni do namierzenia.

Dlatego 27 kwietnia opublikowano projekt nowelizacji ustaw o łączności i biometrii, nakładając na obywateli obcych państw, chcących kupić na terenie Rosji kartę SIM, dodatkowe obowiązki.

Wedle przedstawionych założeń cudzoziemcom nie wystarczy już dokument tożsamości. Będą musieli ponadto zarejestrować się w Zunifikowanym Systemie Biometrycznym, a zakupu nie dokonają już przez Internet, lecz tylko w fizycznych punktach.

Zunifikowany System Biometryczny to komponent rosyjskiej platformy rządowej Gosuslugi, który na podstawie zdjęcia i podanych danych osobowych tworzy każdemu użytkownikowi unikatowy profil cyfrowy.

Pomysłodawcy projektu są zdania, że konieczność dodatkowej identyfikacji zniechęci szarą strefę. Jednocześnie cudzoziemcy, podejmujący się działań nielegalnych, mają stać się łatwiejsi do wyśledzenia dla służb bezpieczeństwa.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Kommiersant