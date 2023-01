Rosja wcisnęła czerwony guzik. Efekt budzi najwyżej litość

Celowe wyłączanie to bardzo kosztowna zabawa. W 2022 roku przekonała się o tym na własnej skórze przede wszystkim Rosja, której gospodarka poniosła tego koszt w wysokości niemal 22 miliardów dolarów.

Na stronie Top10VPN dostępny jest raport, który analizuje celowe wyłączenia Internetu w 2022 roku oraz koszt tych "zabiegów" na światową gospodarkę. Ten ostatni osiągnął kwotę prawie 23,9 miliarda dolarów amerykańskich (104 mld zł). To cena 114 poważnych przerw w działaniu Internetu w 23 krajach świata, o 323% wyższa niż w 2021 roku.

Przez 12 miesięcy odnotowano 50095 godzin celowego zakłócania pracy Internetu przez rządy państw. To o 45% więcej niż rok wcześniej. Z tej liczby 23097 godzin to przerwy w dostępie do Internetu, 134 godziny to dławienie sieci, a 26865 godzin to blokady mediów społecznościowych. Przerwy w dostępie do Internetu czy usług internetowych dotknęły 710 milionów osób, o 41% więcej niż w 2021 roku.

Rosyjska gospodarka straciła najwięcej

W 2022 roku królem wyłączania Internetu obywatelom była Rosja. Koszt 7407 godzin przerwy w działaniu usług internetowych został dla tego kraju oszacowany na 21,59 mld dolarów (94 mld zł). To 90% całości. Na podium znalazły się jeszcze takie państwa, jak Iran (7171 godzin, 773 mln dolarów) oraz Kazachstan (144 godziny, 410,3 mln dolarów). Na liście z celowymi wyłączeniami Internetu w 2022 roku znalazły się też: Myanmar, Uzbekistan, Indie, Etiopia, Nigeria, Kuba, Turkmenistan, Turcja, Sudan, Burkina Faso, Syria, Algieria, Sri Lanka, Afganistan, Haiti, Tadżykistan, Zimbabwe, Pakistan, Sierra Leone i Somalia.

Jeśli chodzi o koszt wyłączania Internetu w poszczególnych regionach, to największy w 2022 roku był w Europie, do której wlicza się też Rosję (22,02 mld dolarów, 7561 godzin). W regionie obejmującym Bliski Wschód oraz Północną Afrykę przerwy w dostępie do Internetu trwały 7282 godziny i kosztowały gospodarkę 795,9 mln dolarów, natomiast w przypadku Azji było to odpowiednio 25686 godzin oraz 680,1 mln dolarów. W Afryce Subsaharyjskiej koszt wyłączenia Internetu na 9532 godziny kosztował 261 mln dolarów. Stawkę zamyka Ameryka Północna z 35 godzinami celowych przerw w dostępie Internetu oraz 33,2 mln dolarów strat w gospodarce.

Najdłużej blokowana platforma to Twitter

Z analizy Top10VPN wynika, że w 2022 roku przez najwięcej godzin nie było dostępu do Twittera. 8 celowych wyłączeń trwało 21650 godzin. Na kolejnych miejscach znalazły się serwisy Instagram (3 wyłączenia, 9475 godzin), Facebook (12 wyłączeń, 7841 godzin), WhatsApp (5 wyłączeń, 2858 godzin) oraz YouTube (4 wyłączenia, 28 godzin).

Wojna w Ukrainie zrobiła swoje

Raport odpowiada też na pytanie, jaki był koszt celowego wyłączania Internetu według kontekstu. Z opublikowanych danych wynika, że najważniejszym i najkosztowniejszym pretekstem do wyłączania Internetu był konflikt – 3 wyłączenia, 24927 godzin, 21,77 mld dolarów. W tym przypadku nietrudno się domyślić, że chodzi tu przede wszystkim o wojnę Rosji z Ukrainą. Protesty spowodowały 53 wyłączenia Internetu (9703 godziny, 1,36 mld dolarów), natomiast przewroty wojskowe spowodowały 4 wyłączenia Internetu (9140 godzin, 217,4 mln dolarów).

Jak rządy wyłączają Internet?

Rządowe przerwy w dostępie do Internetu zazwyczaj przybierają formę całkowitego zablokowania Internetu lub blokady mediów społecznościowych. Inną taktyką cenzury jest dławienie Internetu, w którym prędkości są ograniczane bardzo, że wszystko poza prostą komunikacją tekstową staje się niemożliwe.

Dostawcy usług internetowych (ISP) stosują szereg metod wdrażania ograniczeń zgodnie z nakazami rządowymi. Te najczęściej stosowane, to:

zamykanie sieci,

manipulacja protokołem BGP (Border Gateway Protocol),

blokowanie adresów IP,

filtrowanie DNS (Domain Name System),

głęboka inspekcja pakietów (DPI),

blokowanie protokołów.

Więcej szczegółów można znaleźć w pełnym raporcie TOP10VPN (w języku angielskim).

