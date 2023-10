Który operator ma najszybszy internet mobilny? Nowe wyniki za wrzesień 2023

RFBenchmark podał wyniki pomiarów szybkości internetu mobilnego w polskich sieciach LTE i 5G. Rośnie udział wykorzystania nowszego standardu. W wybranych kategoriach na pierwsze miejsce wysunął się Play, choć pod względem pobierania w 5G ponownie wygrywa Plus.

Wrześniowy ranking RFBenchmark powstał na podstawie 583 579 pomiarów. Z tego aż 88 106 testów wykonanych zostało za pomocą technologii 5G. Z kolei 453 119 pomiarów to efekt badań internetu mobilnego z wykorzystaniem standardu 4G LTE. Reszta pomiarów została przeprowadzona przy użyciu starszej technologii WCDMA.

Największy odsetek pomiarów wykonano w zasięgu sieci Orange (33,7%), potem Play (31,7%), Plus (18,1%) oraz T-Mobile (16,4%).

Najszybszy internet mobilny 5G

Pod względem średniej szybkości pobierania danych w 5G zaskoczeń nie ma. Pierwsze miejsce przypadło sieci Plus z rezultatem 136,2 Mb/s. Wynik ten jest jednak niższy niż osiągnięty w sierpniu (140,9 Mb/s).

Pozostali operatorzy mieli bardzo zbliżone wyniki. Drugie miejsce przypadło sieci Play (54,7 Mb/s), a ostatnie miejsce na podium zajął T-Mobile (52,5 Mb/s). Dosłownie o krok za czołową trójką znalazło się Orange (52,3 Mb/s).

Jeżeli jednak chodzi o średnią szybkość wysyłania danych w 5G, triumfował Play z wynikiem 36,3 Mb/s. Drugie miejsce zajął T-Mobile (33,5 Mb/s), a na trzecim tym razem uplasował się Orange (31,6 Mb/s). Triumfator kategorii pobierania danych 5G, czyli Plus, pod kątem wysyłania danych zamknął zestawienie, notując 27,4 Mb/s.

W zestawieniu średniej najniższej wartości ping Play znalazł się na szczycie podium (27,5 ms). Na drugim miejscu uplasował się Orange z wynikiem 29 ms, a na trzecim T-Mobile, który spisał się niewiele gorzej – 29,7 ms. Plus po raz kolejny na ostatnim miejscu (32,9 ms).

5G Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 52,3 Mbps 54,7 Mbps 136,2 Mbps 52,5 Mbps Szybkość wysyłania danych 31,6 Mbps 36,3 Mbps 27,4 Mbps 33,5 Mbps Ping 29,0 ms 27,5 ms 32,9 ms 29,7 ms Liczba pomiarów 20 090 28 757 22 961 16 298



Najszybszy internet mobilny 4G LTE

We wrześniu w kategorii średniej szybkości pobierania danych w LTE utrzymał T-Mobile (43,9 Mb/s). Pozostałe miejsca zajęły Play (40,4 Mb/s), Orange (38,2 Mb/s) oraz Plus (34,2 Mb/s).

Tak jak w 5G, również w LTE na pierwszym miejscu pod względem średniej szybkości wysyłania danych znalazł się Play (22,5 Mb/s). Drugie i trzecie miejsce na podium niewiele się różniły wynikami: lepszym operatorem okazał się tym razem T-Mobile (19,6 Mb/s), ale strata Orange była niewielka (19,2 Mb/s). Plus zamyka tabelę z rezultatem 16,6 Mb/s.

Pod względem najniższej wartości ping w LTE najlepszym operatorem we wrześniu był Play (29,5 ms). Miejscami w porównaniu do wysyłania danych wymieniło się Orange (31 ms) i T-Mobile (34 ms). Plus ponownie na czwartym miejscu (38,6 ms).

4G LTE Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 38,2 Mbps 40,4 Mbps 34,2 Mbps 43,9 Mbps Szybkość wysyłania danych 19,2 Mbps 22,5 Mbps 16,6 Mbps 19,6 Mbps Ping 31,0 ms 29,5 ms 38,6 ms 34,0 ms Liczba pomiarów 164 075 146 474 69 849 72 721



Źródło zdjęć: Telepolis.pl, RFBenchmark

Źródło tekstu: RFBenchmark