Rząd prowadzi testy sieci mobilnych. Jeden operator na prowadzeniu

Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności prowadzą ogólnopolskie testy jakości sieci mobilnych. Badania mają określić, jaki jest rzeczywisty stan dostępności usług mobilnych w Polsce. Po pierwszych analizach daje się zauważyć przewaga jednego z operatorów.

Ministerstwo Cyfryzacji oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy poinformowały dziś o trwającym już programie pomiarów jakości polskich sieci mobilnych. Pierwsze badania odbyły się we Wrocławiu, kolejne w poszczególnych miastach na teranie całego kraju. Całość ma się składać z dwóch etapów.

Pierwszy etap, realizowany w 2023 roku ma zakres ogólnopolski. Zbadane zostały sieci czterech największych operatorów komórkowych: Orange, Play, T-Mobile i Plus. Pomiary jakości zostały przeprowadzone w sześciu miastach w każdym z województw, wzdłuż 2700 kilometrów linii kolejowych i na 7300 kilometrach dróg o różnej klasie.

Drugi etap planowany jest na kolejne lata, gdy będą wykonywane podobne, bardziej szczegółowe pomiary dla każdego z 16 województw.

Na razie ani Ministerstwo Cyfryzacji, ani Instytut Łączności nie podały bliższych szczegółów dotyczących wyników dotychczasowych badań. Znane są tylko ogólne, wstępne wnioski. Na podstawie zrealizowanych pomiarów jakości sieci mobilnych zauważalna jest przewaga operatora Polkomtel, który wyróżnia się prędkością pobierania danych. Przewagę tę widać w większości miejscowości, które zostały objęte pomiarami. Jest to zbieżne z wynikami Speedtest.pl, gdzie brane są pod uwagę prędkości osiągane nie tylko w LTE, ale również w 5G.

Jak przebiegają testy jakości sieci mobilnych?

Jak wyjaśnia Instytut Łączności, testy prowadzone są z perspektywy zwykłego użytkownika. Specjaliści Instytutu prowadzili pomiary w czasie jazdy samochodem i podróży pociągiem, według scenariuszy odtwarzających typowe zachowania użytkowników komórek. W czasie połączeń głosowych w sieci bezprzewodowej zbadali jakość mowy z pomocą międzynarodowego standardu POLQA, a korzystając z transmisji danych, sprawdzili przepływność i dostępność usług. Zbadali też dostępność sieci, jakość sygnału i rodzaj technologii wykorzystywanej przez ich urządzenia.

Jaki jest cel tych badań? Mają one określić, jaki jest stan sieci mobilnych w Polsce. Instytut Łączności chce się dowiedzieć, jaka jest rzeczywista dostępność sieci różnych generacji (od 2G do 5G), jakość rozmów i transmisji danych. Uzyskane dane pomogą też określić, gdzie występują problemy z dostępem do usług mobilnych. Na tej podstawie będzie można planować między innymi przydział nowych częstotliwości na potrzeby operatorów komórkowych.

Program pomiarów jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. W 2023 roku przeznaczono na ten cel blisko 400 tysięcy złotych.

