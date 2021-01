Realme: W 2021 chcemy być jedną z pięciu największych marek w Polsce

Firma Realme podsumowała swoje osiągnięcia w ciągu roku 2020 roku oraz przedstawiła plany na kolejnych dwanaście miesięcy. Są bardzo ambitne - firma planuje stać się jednym z pięciu największych producentów smartfonów na polskim rynku.

Debiut marki Realme na polskim rynku był bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku dla rodzimej branży technologicznej. Jak przekonuje producent, mocny debiut nad Wisłą jest jednak tylko jednym z wielu sukcesów, odniesionych przez niego w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Urządzenia Realme można kupić już w 61 krajach, a ich pozytywnym odbiorze ma świadczyć 159 nagród zdobytych przez poszczególne produkty. Ciepłym przyjęciem spotkały się przede wszystkim niedrogie smartfony producenta, takie jak Realme 7 Pro oraz Realme 7 5G, który jest obecnie najtańszym smartfonem 5G w Polsce. Marka zdobyła również ponad 30 branżowych wyróżnień, a wśród nich tytuł Debiutanta Roku w plebiscycie TechAwards 2020.

Jeśli chodzi o plany Realme na 2021 rok, obejmują one przede wszystkim rozszerzenie oferty o kolejne kategorie produktów AIOT, w tym głośniki i odkurzacze, oraz wprowadzenie na rynek nowych smartfonów, w tym kolejnych modeli z obsługą 5G i flagowca z procesorem Snapdragon 888. Producent planuje także nawiązanie współpracy z kolejnymi po Playu i Plusie operatorami, co ma znacząco zwiększyć dostępność urządzeń z jego oferty. Wszystko to ma pomóc w osiągnięciu ambitnego celu, jakim jest zajęcie miejsca wśród pięciu największych producentów smartfonów na polskim rynku.

Jesteśmy marką, która najszybciej w historii branży zdobyła 50 milionów użytkowników i nie zamierzamy zwalniać tempa. Już na 12 rynkach objęliśmy pozycję Top 5 i ten sukces planujemy powtórzyć w 2021 roku w Polsce.

- Łukasz Łyżwa, Head of Sales w realme Polska

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Realme