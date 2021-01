5G na telefonie za mniej niż 1000 zł! Plus przypomina o Realme 7 5G

Plus poinformował o nowości w ofercie. To pierwszy smartfon z łącznością 5G, za który zapłacimy mniej niż tysiąc złotych.

Ten model to Realme 7 5G, który trafił niedawno do oferty operatora. Ten model kosztuje w Plusie 999 zł, co czyni z niego najtańszy smartfon, zdolny połączyć się z 5G Plusa. Operator przypomniał na Twitterze o dostępności niezwykle atrakcyjnego telefonu za nieduże pieniądze. Realme 7 5G trafił na wyłączność do Plusa 26 grudnia, ale ta wiadomość mogła zaginąć w czasie świątecznych przygotowań i noworocznego zamieszania.

Realme 7 5G testowaliśmy 2 tygodnie temu i sprawdzaliśmy też jego wydajność podczas pracy w 5G Plusa w Szczecinie. Telefon dostał wysoką ocenę 9 na 10 możliwych punktów. Zdecydował o tym świetny stosunek jakości do ceny, obsługa VoLTE i VoWiFi, dobry ekran i oczywiście doskonały stosunek jakości do ceny. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, polecam recenzję Mariana.

Na dowód, że Realme 7 5G doskonale radzi sobie w 5G Plusa, przypominam grudniowe pomiary:

Na koniec pełna specyfikacja telefonu z naszego katalogu:

