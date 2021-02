Qualcomm z rekordowymi wynikami

Qualcomm zaprezentował swoje wyniki za ostatni kwartał i pierwsze słowo, jakie ciśnie sie na usta to imponujące.

Niedawno Qualcomm zmienił swojego dyrektora generalnego. Następcą Steve'a Mollenkopfa został Cristano Amon. To właśnie on kierował już wcześniej działem firmy odpowiedzialnym za interesujący nas rynek. Teraz Qualcomm zaprezentował swoje wyniki za ostatni kwartał. Amerykańska firma naprawdę ma się czym chwalić. Jej przychody wzrosły o 62%, natomiast dochody aż o 165% w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego. Rok temu przychód wyniósł bowiem 5,077 miliarda dolarów, teraz było to z kolei 8,235 miliarda dolarów.

W przypadku dochodów widzimy wzrost z 925 milionów dolarów do 2,455 miliarda dolarów. To naprawdę imponujące wyniki. Cristiano Amon zaznacza też, że obecnie na rynku jest duży problem z wszelkiej maści podzespołami. Odczuły to już Apple i General Motors, które zwyczajnie borykają się z problemem zbyt niskiej podaży swoich produktów. Dyrektor generalny Qualcommu ocenia, że problemy uda się rozwiązać w połowie roku. Potem dla Qualcommu powinny się rozpocząć jeszcze lepsze czasy na rynku.

