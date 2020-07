Przychody Samsunga spadły, ale dochód wzrósł

Samsung pochwalił się swoimi wynikami za ostatni kwartał. Są one dużo lepsze niż ktokolwiek przypuszczał.

Pierwszy kwartał był słaby głównie dla firm z Chin, w drugim kwartale wszystko się obróciło. Teraz słabsze wyniki notują firmy opierające się na sprzedaży na zachodzie. Samsung na samym Dalekim Wschodzie dominuje tylko w samej Korei Południowej. Ważne są też dla niego Indie, ale Azja jako taka to królestwo chińskich marek. Tym większym zaskoczeniem jest fakt, że Samsung zanotował wzrost dochodów w ostatnim kwartale. A to wszystko przy jednoczesnym spadku przychodów.

Samsung nie pokazał jeszcze dokładnego podziału na wyniki finansowe poszczególnych swoich części, zdążył się jednak pochwalić, ze największy udział w sukcesie miał dział zajmujący się układami. Przychód w ostatnim kwartale wyniósł 52 biliony wonów (ok, 172 miliardy złotych). Dla porównania pierwszy kwartał przyniósł przychód w wysokości 55 bilionów, a drugi kwartał 2019 - 56 bilionów. Wzrósł jednak dochód. W drugim kwartale 2020 wyniósł on 8,1 biliona wonów (ok. 26 miliardów złotych). W analogicznym kwartale roku poprzedniego było to 6,6 biliona, a w pierwszym kwartale 2020 - 6,45 biliona.

