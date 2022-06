Przychody MediaTeka mocno w górę. Zasługa najnowszych Dimensity

MediaTek zdecydowanie ma powody do świętowania. Azjatycki koncern nie tylko jest największym projektantem układów mobilnych na świecie, ale jego przychody rosną w zawrotnym tempie.

MediaTek długo był traktowany w branży mobilnej jak brzydkie kaczątko. Nie licząc najtańszych telefonów, każdy wolał Qualcomm. MediaTek udowodnił jednak, że jest w stanie stać się pięknym łabędziem. Pokazują to jego najnowsze wyniki finansowe.

MediaTek ze świetnymi wynikami. To dzięki najlepszym Dimensity

W maju MediaTek osiągnął przychody w wysokości 52,1 miliardów TWD. To około 7,8 miliardów złotych. W porównaniu do kwietnia mówimy tu co prawda o skromnym jednoprocentowym spadku, ale porównajmy to do maja 2021. Wtedy mamy imponujący wzrost o 25%.

Jeszcze lepiej przedstawia się sytuacja, kiedy weźmiemy pod uwagę pierwsze pięć miesięcy roku. Wtedy przychody wyspiarskiej firmy osiągnęły 247,4 miliarda TWD. To około 37 miliardów złotych. Jednocześnie jest to wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. MediaTek nie musi się martwić o wypełnienie rocznego celu sprzedaży.

Lwią część sukcesu zbudowały najlepsze układy z serii Dimensity. Chodzi tu o modele z linii 8000 i 9000. Zaufały im takie marki jak Oppo, Realme, OnePlus, Vivo, Xiaomi oraz Honor. MediaTek dał radę zrobić duży wyłom w wysokomarżowym sektorze flagowców.

