MediaTek pokazuje aż trzy nowe układy. Dwa 5G i jeden 4G

MediaTek zaprezentował trzy nowe układy mobilne. MediaTek Helio G99 to świetny układ dla sektora 4G, a Dimensity 930 i 1050 to kolejne propozycje z chwalonej serii Dimensity.

MediaTek zaprezentował dzisiaj trzy nowe układy mobilne. Dwa z nich to nowe propozycje dla serii Dimensity. Azjatycka firma zadbała jednak nie tylko o sektor 5G, ale zaprezentowała także nową propozycje dla smartfonów 4G. Starszy standard łączności nie musi wcale oznaczać słabego smartfonu.

Dwa MediaTeki Dimensity i jeden Helio

Najmocniejszy z nich jest MediaTek Dimensity 1050. Ma on osiem rdzeni. Dwa z nich to Cortex-A78 z taktowaniem 2,55 GHz, a sześć to Cortex-A55 z taktowaniem 2,0 GHz. Za grafikę odpowiada Mali-G610 MC3. Układ powstał w architekturze 6 nm.

Dokładnie w tej samej powstały dwa pozostałe układy mobilne. Dimensity 930 jest nie tylko szybszy od Dimensity 920, ale i obsługuje odświeżanie wyświetlacza 120 Hz. Sam Dimensity 930 to w zasadzie nieco osłabiony 1050. Mamy tutaj te same rdzenie, ale A78 jest taktowany zegarem 2,2 GHz zamiast 2,55 GHz.

O wiele ciekawiej robi się w przypadku MediaTeka Helio G99. Jego poprzednikiem był MediaTek Helio G96, który ma dość wiekową litografię 12 nm. Zmiana 12 nm na 6 nm wprowadza budżetowe układy 4G do całkowicie innej ligi. Ten układ oferuje natomiast 2 rdzenie Cortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz i 6 rdzeni Cortex-A55 z taktowaniem 2,0 GHz.

