Chowajcie się Snapdragony i MediaTeki. Oppo wymyśli własne czipy

Oppo chce mieć całkowicie własne układy, a nie sięgać z półek Qualcommu i MediaTeka. Chińska firma powoli idzie w kierunku niezależności.

Dwaj najwięksi gracze na rynku projektantów układów to MediaTek i Qualcomm. Producenci po prostu biorą te układy z katalogu, które odpowiadają im najbardziej.

Zupełnie inaczej robi Apple, a do niedawna także Huawei. Sposób Apple'a i Huaweia to zaprojektowanie własnego mniej (Huawei) lub bardziej (Apple) szytego na miarę układu. Potem dokładnie to budują TSMC, Samsung lub SMIC.

Oppo chce być jak Apple i Huawei

Osobna kategoria to Samsung, który sam projektuje i sam produkuje. Trzeba jednak pamiętać, że Samsung robi Exynosy nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Najlepszym klientem Koreańczyków jest chiński Vivo. Ostatnio Google postawił na modyfikację już istniejących układów i serię Tensor.

Oppo odwrotnie niż bratni Vivo planuje jednak pójść własną drogą. Już wcześniej Oppo zaprojektował swój własny NPU o nazwie MariSilicon X. Nad nowymi projektami pracuje już należąca do Oppo firma Shanghai Zheku. Już w przyszłym roku możemy zobaczyć układy Oppo w architekturze 6 nm, a w 2024 w architekturze 4 nm.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: phonearena, wł