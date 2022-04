Składany OnePlus to... Oppo z inną nazwą

OnePlus szykuje swój własny składany model. Okazuje się jednak, że tak naprawdę kupimy Oppo Find N pod inną nazwą.

W świecie mobilnym bardzo znanym zjawiskiem jest to, że poszczególni producenci prezentują ten sam model na różnych rynkach pod innymi nazwami. Tutaj winni są prawie wszyscy w świecie Androida. Do chlubnych wyjątków należy Sony.

Kolejnym problemem jest to, że niektórzy producenci wypuszczają całe legiony telefonów różniących się jedną lub dwiema wzmiankami w specyfikacji. Tutaj lista typowych winowajców jest krótka: Samsung, Xiaomi i Oppo. Trzecim zjawiskiem jest pokazywanie tego samego modelu przez różne powiązane ze sobą marki. Tutaj najczęściej widzimy to w wykonaniu tercetu Xiaomi, Redmi i Poco.

Oppo Find N wyda teraz OnePlus

Teraz Oppo i OnePlus stwierdzili, że sami muszą tego spróbować. OnePlus zaprezentuje w tym roku swój własny składany telefon. Wróć. Nie własny. Będzie to Oppo Find N, ale pod inną nazwą. Według dotychczasowych przecieków będzie to dosłownie jedyna różnica między obydwoma telefonami.

Spójrzmy na to z innej strony: Oppo Find N to naprawdę kuszący model. Nic dziwnego, że OnePlus chce to samo, co ma jego starszy braciszek z Oppo.

