Oppo A57 5G to budżetowy telefon dla tych, którzy nie słyszeli o Xiaomi

Oppo sypie ostatnio nowościami, wprowadzając kolejne smartfony średniej i wyższej klasy. Nie zapomina jednak o typowych budżetowcach i właśnie zaprezentowany został jeden z nich – kolejny przedstawiciel serii A, czyli Oppo A57 5G.

Seria A w portfolio Oppo nie jest tak rozpoznawalna, jak linie Reno czy Find, ale ma swoich odbiorców, poszukujących niedrogich telefonów z 5G. Nowy Oppo A57 5G pod kilkoma względami przypomina bezpośredniego poprzednika, Oppo A56, ale z paroma istotnymi zmianami.

Oppo A57 5G to model z ekranem IPS o przekątnej 6,56 cala i odświeżaniu 90 Hz, ale o niskiej rozdzielczości HD+ (720 x 1612). Mimo tego producent zachwala smartfon jako dobry do multimediów, o czym ma świadczyć między innymi pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3. Jasność wyświetlacza sięga 480 nitów.

Wewnątrz obudowy Oppo A57 5G znalazł się chipset Dimensity 810 (6 nm) połączony z 6 GB pamięci RAM lub w bogatszej wersji – z 8 GB. Pamięć wewnętrzna ma 128 GB, przy czym w modelu 6 GB jest to UFS 2.2, za to w 8 GB – starszy standard UFS 2.1. Nie zabrakło rozszerzenia microSD.

Pod względem łączności, poza 5G w Dual SIM, smartfon oferuje Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.2 z kodekami aptX HD i LDAC, nie ma jednak NFC – co może być jednak ograniczeniem regionalnym w Chinach. Jest za tu wyjście audio 3,5 mm.

Sekcja fotograficzna Oppo A57 5G przedstawia się dość skromnie – z tyłu znajduje się podwójny aparat łączący matryce 13 Mpix (f/2,2) i 2 Mpix (czujnik głębi). Do robienia zdjęć selfie służy aparat 8 Mpix. Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p przy 30 kl./s.

Oppo A57 5G wyposażony został w sporą baterię 5000 mAh, ale nie zachwyca wolnym ładowaniem 10 W. Wszystkim dyryguje Android 12 z ColorOS 12.

Smartfon wchodzi do sprzedaży w Chinach, gdzie jego cena za model 8/128 GB to 150 juanów, czyli około 1000 zł. Nie wiadomo, czy Oppo wprowadzi Oppo A57 5G na globalne rynki, ale pewnie nikt nie będzie rozpaczał, gdy do tego nie dojdzie.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: GSM Arena