Dramatyczny apel do premiera. "Nie niszczcie nas"

Polska branża telekomunikacyjna bije na alarm w związku z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej (PKE). Firmy wystosowały dramatyczny apel do premiera Donalda Tuska, w którym lamentują, że nowe regulacje zagrażają przyszłości rynku.

W obliczu narastających problemów związanych z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej (PKE), Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Związek Telewizji Kablowych oraz Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji (Mediakom) wystosowały dramatyczny apel do szefa polskiego rządu oraz ministra cyfryzacji. Telekomy alarmują w nim, że nieprecyzyjne zapisy w części konsumenckiej PKE mogą doprowadzić do zniszczenia lokalnych przedsiębiorstw. Sektor prosi o pilne zmiany, które zapewnią stabilność i rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego.

UOKiK na celowniku branży telekomunikacyjnej

Firmy telekomunikacyjne zwracają uwagę na destrukcyjne działania Prezesa UOKiK, który regulując ceny usług telekomunikacyjnych, działa na szkodę rynku. Ich zdaniem wprowadzone przez ten urząd zakazy, mające rzekomo chronić konsumentów, w rzeczywistości hamują rozwój branży w czasach szybkiego postępu technologicznego. Niepewność prawa i brak transparentnych wytycznych regulacyjnych sprawiają, że wiele lokalnych firm może zbankrutować. Ograniczy to konkurencyjność rynku i dostępność nowoczesnych rozwiązań dla konsumentów.

My, tysiące mikro, małych, średnich i rodzinnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, codziennie budujący siłę polskiej telekomunikacji, wyczerpaliśmy już nasze możliwości i chcemy publicznie wypowiedzieć się w ważnej dla nas i dla Polski kwestii. Uchwalone w miniony piątek przez Sejm Prawo Komunikacji Elektronicznej, w wyniku nadmiernej i nieuzasadnionej regulacji, może zdewastować konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego w Polsce i doprowadzić do upadku wielu przedsiębiorstw sektora MŚP.

– zaapelował Krzysztof Kacprowicz, Prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych Mediakom

Branża telekomunikacyjna chce rozmawiać z rządem

Izby branżowe wystosowały list do premiera Donalda Tuska oraz ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z prośbą o spotkanie i pilny dialog. W liście wyraziły swoje niezadowolenie z działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które uznały za niesprawiedliwe i destrukcyjne. Branża telekomunikacyjna podkreśla, że działania UOKiK są nie tylko nieuzasadnione, ale również wykraczają poza ustawowe uprawnienia regulatora, niszcząc konkurencyjność i innowacyjność sektora.

Od stycznia intensywnie pracowaliśmy nad wypracowaniem nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, które miało na celu zreformowanie sektora telekomunikacyjnego. Niestety, pomimo osiągnięcia porozumienia z ministerstwem odpowiedzialnym za cyfryzację, UOKiK wprowadził nagle kluczowe zmiany bez ich wcześniejszych konsultacji i odmawia uwzględnienia uwag sektora. Jest to nie do przyjęcia w sytuacji, gdy w grę wchodzi przyszłość całej branży telekomunikacyjnej, od której zależy nowoczesna infrastruktura cyfrowa w Polsce.

– uzupełnił Karol Skupień, Prezes Zarządu Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Zagrożenie dla rynku i konsumentów

Organizacje zrzeszające firmy telekomunikacyjne wskazują, że polski rynek telekomunikacyjny jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, a teraz stoi przed poważnym zagrożeniem. Bez precyzyjnych i jasnych przepisów w Prawie Komunikacji Elektronicznej, liczba dostawców może się zmniejszyć, a ceny usług wzrosnąć. UOKiK, ograniczając wolność gospodarczą i narzucając niemożliwe do spełnienia wymagania, niszczy ich zdaniem konkurencję i zagraża przyszłości wielu polskich firm.

Branża telekomunikacyjna podnosi również, że nietransparentna polityka regulacyjna UOKiK prowadzi do erozji inwestycji telekomunikacyjnych, co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu cyfrowemu Polski. Efektywność i sprawność usług telekomunikacyjnych są kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i wolnych mediów. Firmy telekomunikacyjne współpracują z rządem i służbami, zapewniając bezpieczeństwo i sprawne działanie państwa, ale czują się zwalczane przez UOKiK, co podważa ich zaufanie do regulatora.

Współpracujemy z rządem oraz służbami, które mają pełen dostęp do naszych operacji i dla których wykonujemy wiele usług. Robimy to nie tylko z urzędu, ale przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowania Państwa. Nie rozumiemy jednak, dlaczego jesteśmy zwalczani przez Prezesa rządowej agencji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie biorącego odpowiedzialności ani za działanie (żądania niemożliwe do realizacji i wysokie kary), ani za brak działań (brak wytycznych dla przedsiębiorców oraz wieloletnie postępowania bez konkluzji) i zupełnie nie biorącego pod uwagę roli, jaką pełni telekomunikacja w państwie.

– powiedział Karol Skupień, KIKE

Zapisy w PKE muszą zostać doprecyzowane

Telekomy apeluje o doprecyzowanie obecnego projektu PKE tak, aby zasady zmiany umów abonenckich były jasne i przewidywalne zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dotychczasowa polityka UOKiK budzi obawy, że urzędnicy celowo przeciwdziałają wprowadzeniu poprawek, pozostawiając prawne niejasności i pułapki dla przedsiębiorców. Taka sytuacja, zdaniem branży telekomunikacyjnej, daje Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliwość nadużywania swoich kompetencji i trzymania firm w niepewności. Jest to nie do przyjęcia w sytuacji, gdy w grę wchodzi przyszłość całej branży telekomunikacyjnej.

Dotychczasowa polityka UOKiK pozwala wnioskować, że urzędnicy celowo sprzeciwiają się wprowadzeniu poprawek doprecyzowujących, ponieważ chcą zostawić jak najwięcej wątpliwości prawnych i pułapek dla przedsiębiorców zarówno w ustawie o PKE, jak i ustawie wprowadzającej. Otworzy to UOKiK-owi możliwość do dalszego wpływania na codzienne funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw, poprzez nadużywanie swoich kompetencji i trzymanie przedsiębiorców w niepewności.

– dodał Karol Skupień

Szczegółowe propozycje zmian w PKE znajdują się w tym dokumencie oraz tutaj.

Co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Poprosiliśmy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o komentarz w sprawie zarzutów branży telekomunikacyjnej pod jego adresem. Zaktualizujemy tę wiadomość, gdy otrzymamy odpowiedź.

Zobacz: Nowe Prawo Komunikacji Elektronicznej przegłosowane. Oto, co musisz wiedzieć

Zobacz: Rząd prześwietli smartfony Polaków. Mamy stanowisko MSWiA

Zobacz: Rząd prześwietli smartfony Polaków. UODO krytykuje nowe regulacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: paparazzza / Shutterstock.com

Źródło tekstu: materiały prasowe