Większy zasięg światłowodu. Przybyły nowe miejscowości i tysiące adresów

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) nieustannie rozbudowuje zasięg swojej sieci optycznej. Na mapie dostępności usług operatora przybyły nowe miejscowości, przeprowadzono też modernizację sieci HFC do standardu FTTH.

W czerwcu 2024 r. w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 3447 nowych gospodarstw domowych z 15 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Warszawie (1242), Łodzi (631) i Krakowie (628).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bydgoszcz

Gdańsk

Gdynia

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Łódź

Nowy Sącz

Nysa

Parczew

Pruszków

Ruda Śląska

Szczecin

Warszawa

Polski Światłowód Otwarty przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 19 527 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 23 tys. gospodarstw domowych.

Miesiąc wcześniej, podsumowując maj, PŚO raportował o zwiększeniu zasięgu sieci optycznej o ponad 17 tys. gospodarstw domowych.

PŚO ma ambitne plany

Polski Światłowód Otwarty to hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Spółkę stworzył Play wraz z grupą InfraVia Capital Partners, posiadającą 50% udziałów w PŚO.

Ruszając w marcu 2023 r., PŚO przejął aktywa sieci HFC należącej do UPC Polska i objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych, a obecnie jest ich już ponad 3,8 mln. Do 2028 roku PŚO planuje wybudować w sumie 2 mln nowych łączy, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Rozbudowa i modernizacji sieci realizowane są w technologii XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty