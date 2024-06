Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg. Tysiące nowych adresów FTTH

Polski Światłowód Otwarty rozbudowuje swoją sieć optyczną, podłączają nowe adresy i dokonując modernizacji sieci HFC. W maju 2024 r. dzięki tym działaniom w zasięgu znalazło się ponad 17 tys. nowych gospodarstw domowych.

W maju 2024 r. w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 3730 nowych gospodarstw domowych z 19 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (825), Krakowie (544) i Warszawie (275).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bydgoszcz

Gdańsk

Gdynia

Głogów

Gniezno

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Opole

Parczew

Piotrków Trybunalski

Radzionków

Sosnowiec

Walendów

Warszawa

Wrocław

Zielona Góra

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC do standardu FTTH w 13 469 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty w maju zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 17 tys. gospodarstw domowych. To znacznie mniej niż w kwietniu – wtedy operator dotarł do 61 tys. nowych adresów, włączając w to modernizację.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący operatorom detalicznym w Polsce otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Spółkę stworzył Play wraz z grupą InfraVia Capital Partners, która pozyskała 50% udziałów w PŚO.

Startując w marcu 2023 r., PŚO przejął aktywa sieci HFC należącej do UPC Polska i objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych. Obecnie w zasięgu PŚO znajduje się już ponad 3,8 mln gospodarstw domowych. Do 2028 roku PŚO planuje wybudować 2 mln nowych łączy, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.

Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w technologii XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

