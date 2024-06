Ponad 2 mld zł na światłowody. Wcześniej nie było zainteresowania

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło start nowego konkursu na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu w tzw. białych plamach. Nowe warunki uwzględniają problem niewielkiego zainteresowania operatorów w poprzednich konkursach.

Do 2026 r szybki internet dla 400 tysięcy gospodarstw

Operatorzy telekomunikacyjni będą mieli do dyspozycji ponad 2 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom do sierpnia 2026 roku dostęp do szybkiego internetu może zyskać co najmniej 400 tysięcy gospodarstw domowych. Zasięgiem ma być objętych 472 855 punktów adresowych w 248 obszarach.

Rusza nowy konkurs na dofinansowanie sieci szerokopasmowych

Jak wyjaśnia Ministerstwa Cyfryzacji, nowe propozycje warunków konkursowych to wynik kilkumiesięcznych prac rządowych ekspertów z kilku instytucji, w tym Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także konsultacji społecznych prowadzonych od 3 kwietnia do 6 maja.

Termin ogłoszenia konkursu to także wynik odstąpień od umów przez beneficjentów wcześniejszych konkursów. Poprzednie konkursy KPO i FERC spotkały się z niewystarczającym zainteresowaniem operatorów. Analiza tych przypadków wykazała, że niektóre wymagania były zbyt trudne dla inwestorów. Teraz ma się to zmienić.

W warunkach nowego konkursu wprowadzone zostały korekty, które mają maksymalnie usprawnić realizację projektów i zwiększyć dostęp do szybkiego internetu dla jak największej liczby gospodarstw domowych.

Operatorom teraz będzie łatwiej

Wprowadzone zmiany obejmują obszary konkursowe o bardziej zwartym charakterze, pozwalają na wyznaczenie adresów o najniższym koszcie objęcia zasięgiem, dają możliwość wyboru przez operatorów, które białe plamy chce objąć projektem, z wymogiem objęcia minimum 75% obszaru konkursowego, wprowadzają też preferencje dla wnioskodawców, którzy zwiększą liczbę białych plam ponad wymagane 75%. Zachętą ma być także elastyczność w przypadku napotkania barier inwestycyjnych, pozwalająca na uwzględnienie innych dostępnych białych plam.

Rząd wprowadził też kilka innych zmian, mi.in. dotyczące oceny doświadczenia inwestycyjnego. W nowym konkursie powrócono do premiowania większego doświadczenia, wprowadzono też wymóg wniesienia wadium dla niektórych kategorii wnioskodawców, aby zabezpieczyć proces przed powtórzeniem sytuacji z poprzednich konkursów KPO i FERC, po których nie doszło do zawarcia wielu umów lub od których to umów odstąpiono.

Nowy harmonogram zakłada, że 6 czerwca ruszy rozpoczęcie składania wniosków o dofinansowanie, które potrwa do 6 sierpnia. We wrześniu opublikowane zostaną wyniki konkursu, a w październiku nastąpi zawarcie umów o dofinansowanie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji