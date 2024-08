Większy zasięg światłowodu. Nowe miejscowości z internetem FTTH

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) latem nie spowalnia tempa rozbudowy sieci optycznej. W lipcu w zasięgu operatora znalazły się nowe miejscowości i jak co miesiąc prowadzono też modernizację sieci HFC do standardu FTTH.

W lipcu 2024 r. w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego znalazło się 6158 nowych gospodarstw domowych z 22 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (1103), Krakowie (925) i Warszawie (881).

Zobacz: Światłowód 1 Gb/s Plusa i Netii zwiększa zasięg o 2,1 mln adresów

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Bydgoszcz

Bytom

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Katowice

Kielce

Kołobrzeg

Kraków

Kręczki

Lublin

Łódź

Parczew

Płock

Rumia

Rzeszów

Sosnowiec

Warszawa

Wojkowice

Wrocław

Września

Zielona Góra

Operator przeprowadził również modernizację sieci HFC, należącej wcześniej do UPC, do standardu FTTH w 26 974 gospodarstwach domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty w lipcu zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 33 tys. gospodarstw domowych.

Dla porównania w czerwcu PŚO zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 23 tys. gospodarstw domowych, z czego 3447 znalazło się w zasięgu nowo wybudowanych łączy. Obecnie w zasięgu sieci szerokopasmowej operatora znajduje się ponad 3,8 mln gospodarstw domowych.

Polski Światłowód Otwarty ma jeszcze dużo do zrobienia

Polski Światłowód Otwarty to hurtowy operator zapewniający operatorom detalicznym otwarty dostęp do sieci szerokopasmowej. Ruszając w marcu 2023 r., PŚO przejął sieć w standardzie HFC należącą do UPC Polska.

Plany PŚO są ambitne. Do 2028 roku hurtowy operator planuje wybudować w sumie 2 mln nowych łączy, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych. Dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON operatorzy podłączający się do sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s.

Polski Światłowód Otwarty to spółka stworzona przez P4, operatora sieci Play, z międzynarodową grupą InfraVia Capital Partners.

Zobacz: Raport UKE: światłowód jest za drogi i ma konkurencję

Zobacz: Ponad 2 mld zł na światłowody. Wcześniej nie było zainteresowania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Polski Światłowód Otwarty