Że niby kryzys? Polacy wcale nie zamierzają oszczędzać

Firma Deloitte przeanalizowała trendy konsumenckie bieżącego roku. Okazuje się, że Polacy nie zamierzają oszczędzać na elektronice. Szczególną popularnością mają się cieszyć inteligentne zegarki i opaski sportowe.

Szalejąca inflacja i coraz wyższe ceny to teraz codzienność Europejczyków. Chociaż wojna Ukrainy z Rosją, a wcześniej pandemia uderzyły we wszystkie kraje, tak jedne radzą sobie z ich skutkami lepiej niż inni. W Polsce w październiku inflacja CPI wzrosła do 17,9% wobec 17,2% we wrześniu i nie zapowiada się na to, by w najbliższym czasie miała drastycznie zmaleć.

Okazuje się, że to nie powstrzymuje Polaków przed wydawaniem pieniędzy na elektronikę. Jak pokazuje analiza Deloitte, praktycznie każdy Polak posiada smartfona (96%) i zdecydowana większość korzysta ze swojego laptopa (87%). Nieco mniej osób (64%) posiada słuchawki, a jeszcze mniejsza część ankietowanych (35%) korzysta ze smartwatcha lub opaski sportowej. Te dwie ostatnie kategorie notują wyraźny wzrost na przestrzeni minionych trzech lat.

Według najnowszego raportu Deloitte Digital Consumer Trends 2022 aż 60%. konsumentów zamierza zwiększyć wydatki na elektronikę – szczególnie w kategorii wearables, obejmującą smartwatche i opaski fitness. Co drugi badany Polak wyda więcej na usługi telekomunikacyjne i subskrypcje. Ankietowani zakładają, że ich, wydatki na urządzenia elektroniczne, subskrypcje i usługi telekomunikacyjne wzrosną w nadchodzących miesiącach, a jedynie 5-8% - w zależności od kategorii wydatków - prognozuje spadek.

Kryzys i niepewna sytuacja ekonomiczna nadal nie popychają Polaków do zaopatrywania się w urządzenia mobilne z drugiej ręki. Według tegorocznych danych Deloitte aż 90% konsumentów jeśli musi wymienić smartfona, decyduje się na zakup nowego zamiast sięgać po coś z drugiej ręki. Konsumenci decydują się na taki krok, ponieważ przede wszystkim nie mają zaufania do sprzedawców używanych/odnowionych smartfonów (25 %), a także obawiają się o żywotność (24%) i niezawodność (22%) telefonu z drugiej ręki.

Stały popyt na elektronikę przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na nowe modele i usługi – dane z brytyjskiego badania Deloitte pokazują, że podaż smartfonów na całym świecie wyniesie w tym roku 1,31 miliardów sztuk.

Źródło tekstu: Raport Digital Consumer Trends 2022