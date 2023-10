Polacy korzystają, ale nie płacą. Średnio każdy ma 4400 zł długu

Wielu Polaków nie płaci na czas rachunków za telefon. Mają ogromny dług u telekomów, który sięga kwoty ponad miliarda złotych.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor opublikował najnowsze dane na temat długów, jakie mają Polacy u telekomów. Chociaż łączna kwota zaległości spadła, to wzrosła liczba osób, które nie płacą rachunków na czas.

Dług Polaków u telekomów

Aż 326 tys. Polaków nie płaci na czas rachunków za telefon. To o ponad 21 tys. więcej osób niż ostatnio. Ich łączny dług co prawda zmalał o 61 mln zł, ale nadal wynosi 1,45 mld. Tym samym średnie zadłużenie to 4 tys. 449 zł. A mowa tylko o osobach, których płatność jest przeterminowana o co najmniej 30 dni i wynosi ona minimum 200 zł w przypadku konsumentów i 500 zł w przypadku firm.

Wśród dłużników więcej jest mężczyzn (53 proc.). Najczęściej problemy z terminową spłatą mają osoby między 25. a 44. rokiem życia, bowiem stanową oni aż 41 proc. całości (ok. 135 tys.). Co ciekawe, najmniejszą grupę stanowią osoby w wieku 18-24 lat (17,6 tys. osób), a na drugim miejscu są klienci telekomów w wieku 65 plus (28,4 tys.).

Jeśli chodzi o województwa, to niechlubnym rekordem może pochwalić się Śląsk, w którym 48,7 tys. osób ma zaległości wobec telekomów. Z kolei pod względem łącznej wysokości zaległości króluje Mazowsze z wynikiem ponad 232 mln zł.

Źródło zdjęć: BartlomiejMagierowski / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor