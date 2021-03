Podatek od smartfonów. Przedsiębiorcy apelują do rządu o wycofanie się z pomysłu

Z badania przeprowadzonego wśród Polaków na przełomie stycznia i lutego br. wynika, że aż trzy czwarte respondentów sprzeciwia się nowej opłacie reprograficznej, która ma być doliczana do elektroniki i przeznaczana na artystów. Z sondażu wynika również, że prawie 9 na 10 konsumentów uznaje taką opłatę za dodatkowy podatek, a ponad połowa ankietowanych uważa, że państwo powinno obniżyć opodatkowanie elektroniki w czasie pandemii.

Na konferencji poświęconej nowej opłacie stanowisko przedsiębiorców przedstawił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, który zaapelował do rządu o wycofanie się z pomysłu poszerzenia opłaty reprograficznej o smartfony, laptopy i komputery. W ocenie Michała Kanownika jest to rozwiązanie, które uderzy w najbiedniejszych konsumentów oraz w polskich przedsiębiorców.

Zwracam się do rządu, by nie wprowadzał żadnych nowych podatków w czasie pandemii, bo to dodatkowo utrudni funkcjonowanie polskich firm z branży IT, które dominują na krajowym rynku. Uważamy ponadto, że nowy podatek ograniczy dostęp do sprzętu najbiedniejszym grupom społecznym