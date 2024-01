Prawdziwe 5G w Polsce: Orange i T-Mobile chwalą się liczbami

W Polsce wystartowały sieci 5G wykorzystujące nowe, wyższe częstotliwości z pasma C. Pomarańczowi i Magentowi pochwalili się, ile mają stacji bazowych, na których to już działa.

Czekaliśmy kilka lat, ale w końcu się doczekaliśmy. Urząd Komunikacji Elektronicznej zdołał za drugim razem sprawnie przeprowadzić aukcję na częstotliwości z zakresu 3,4 - 3,8 GHz, które trafiły do czterech operatorów z Wielkiej Czwórki: Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel (Plus) i T-Mobile Polska. Telekomy odebrały już rezerwacje na nowe zasoby radiowe, a Pomarańczowi i Magentowi dostali również pierwsze pozwolenia na uruchomienie usług na nowych częstotliwościach. Plusowi się najwyraźniej z tym nie spieszy (w końcu ma swoje 5G Ultra do 1000 Gb/s), a Play jest gotowy i czeka tylko na pozwolenia radiowe od UKE.

Telekomy chwalą się BTS-ami

Sieci 5G na częstotliwościach z pasma C (tzw. prawdziwe 5G) nie są jeszcze dostępne wszędzie, ale z czasem będzie się to zmieniać na korzyść klientów operatorów komórkowych, którzy sukcesywnie będą uruchamiać nowe zasoby radiowe na kolejnych stacjach bazowych. A ile już takich mają?

Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, napisał wczoraj (23 stycznia 2024 roku), że pomarańczowy operator ma już ponad 1000 stacji bazowych, na których działa 5G w pasmie C. Z kolei dzisiaj swoje 5 groszy dorzucił T-Mobile Polska, który ogłosił za pośrednictwem serwisu X, że ma 1475 stacji z 5G Bardziej. W momencie startu z usługą 5 dni temu (19 stycznia) było ich 1448, czyli przybyło 27. Magentowi obiecują, że wkrótce takich stacji będzie 2000, obejmujących 26% populacji kraju.

