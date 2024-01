Orange i T-Mobile mają prawdziwe 5G. Zapytaliśmy, co na to Play i Plus

Dziś operatorzy Orange i T-Mobile oficjalnie ruszyli z nową ofertą 5G w paśmie C, w częstotliwościach z zakresu ok. 3.6 GHz. Pierwsze wyniki testów są bardzo obiecujące, widać duże przyspieszenie działania sieci. A co z Play i Plus? Zapytaliśmy o to operatorów.

Operatorzy Orange i T-Mobile dziś pochwalili się dostępnością 5G na nowych częstotliwościach w paśmie C. Dzięki nim i szerokim pasmom 100 MHz możliwe jest uzyskanie teoretycznych i praktycznych prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Wskazują na to między innymi rezultaty pomiarów w aplikacji Speedtest.pl.

Dwaj pozostali operatorzy infrastrukturalni dotąd nie ujawnili swoich planów na start prawdziwego 5G w paśmie C. Wysłaliśmy więc do nich pytania, kiedy klienci sieci Play i Plus również będą mogli się cieszyć tak szybkim internetem mobilnym

Plus już ma szybkie 5G

Jako pierwszy odpowiedział nam Plus. Operator przypomniał, że już teraz ma ofertę 5G Ultra, która dociera do ponad 5 milionów mieszkańców Polski w 250 miejscowościach. Technologia ta, agregująca dostępne wcześniej pasma 5G (2600 MHz i 2100 MHz) i 4G (1800 MHz), w teorii pozwala również osiągnąć transfer do 1 Gb/s. Plus przekonuje, że jego 5G Ultra to „internet mobilny szybki jak światłowód” i najwyraźniej nie zamierza się spieszyć ze startem w pasmie C.

Z udzielonej nam informacji wynika, że Plus już szykuje ofertę – ma plan i harmonogram – ale na jej start trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Dzięki częstotliwości 3,6 GHz będziemy dalej rozwijać 5G Plusa. Agregacja nowego pasma z już użytkowanymi pozwoli zaoferować klientom usługę o jeszcze lepszych parametrach szybkości oraz zwiększyć pojemności sieci, dzięki czemu więcej klientów będzie mogło korzystać z niej w komfortowy sposób. Mamy już plan i harmonogram dołączania nowych częstotliwości do naszego 5G, natomiast o szczegółach będziemy informowali sukcesywnie w miarę rozbudowy naszej sieci

– napisał Arkadiusz Majewski z Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Plus.

Play jeszcze czeka

Swoją opowiedzieć przysłał także Play. Wynika z niej, że Fioletowi nie otrzymali jeszcze pozwoleń radiowych dla pasma C. ale technicznie są już przygotowani do startu szybkiej sieci.

Jesteśmy technicznie gotowi, żeby uruchomić 5G na nowo pozyskanych częstotliwościach. Czekamy obecnie na otrzymanie pozwoleń radiowych dla pasma C, wydawanych operatorom przez UKE. Liczymy, że pozwolenia otrzymamy w najbliższych dniach

– napisała nam Ewa Sankowska-Sieniek z biura prasowego Play.

