Operator zwolni 55 tys. pracowników, zatrudni sztuczną inteligencję

Brytyjski gigant telekomunikacyjny BT zapowiedział zakrojoną na szeroką skalę restrukturyzację zatrudnienia. W ciągu najbliższych lat pracę straci do 55 tys. pracowników, część z nich zastąpi sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja zabierająca pracę ludziom – taka ponura wizja często pojawia się jako ostrzeżenie przed nadmierną ekspansją AI. Zapowiadane przez BT (dawniej British Telecom) cięcia personalne potwierdzają, że jest to nie tylko futurystyka.

Dyrektor generalny grupy BT, Philip Jansen, poinformował na czwartkowej konferencji, że do końca dekady firma przeprowadzi redukcję zatrudnienia, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w ponad 100 innych krajach, gdzie działa. Pracę straci od 40 do nawet 55 tys. pracowników, czyli do 40% obecnego zespołu, składającego się z około 130 tys. osób. Z tego ok. 10 tys. zwolnień związanych jest z cyfryzacją, automatyzacją i sztuczną inteligencją.

Podjęcie takiej decyzji to skutek strat, jakie ponosi BT. W minionym roku finansowym, zakończonym w kwietniu, brytyjska grupa telekomunikacyjna odnotowała spadek zysków o 12 procent, w wysokości 1,7 miliarda funtów.

Cięcia to także efekt unowocześnienia infrastruktury. Jak podaje BBC, telekomunikacyjny gigant intensywnie rozbudowuje sieć światłowodową, co oznacza, że w dalszej perspektywie potrzebnych będzie o 15 tys. mniej pracowników. Zdaniem BT, nowoczesne łącza są niezawodne i do ich obsługi wymagana jest mniejsza liczba techników. Operator planuje wymianę miedzianych łączy na światłowodowe do 2025 roku, co pozwoli mu też zredukować koszty o 3 mld rocznie.

Część zadań związanych z obsługą sieci przejmą procesy automatyzacji wspierane przez sztuczną inteligencję. Philip Jansen przekonuje, że już teraz chatboty AI przejęły dużą część obsługi klienta, a ci są z tego zadowoleni. Technologia pozwoli firmie działać wydajniej – zapewnia dyrektor generalny BT. Operator chwali się też, że złożył więcej patentów na sztuczną inteligencję niż jakakolwiek inna firma w Wielkiej Brytanii.

