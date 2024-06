Która sieć komórkowa w Polsce jest najlepsza? Opensignal zna odpowiedź

OpenSignal zbadał polski Internet mobilny. Każda sieć komórkowa w Polsce jest w czymś najlepsza, jednak najwięcej małych zwycięstw ma na swoim koncie T-Mobile.

OpenSignal opublikował swój najnowszy raport dotyczący jakości Internetu mobilnego w Polsce. Dane zbierano przez 3 miesiące, od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co z tego wyszło? Szczegóły znajdziesz poniżej.

Najszybszy Internet mobilny

Zacznijmy od szybkości, czyli jednego z kluczowych czynników, jeśli mówimy o Internecie mobilnym. Z najnowszego raportu wynika, że pod względem szybkości pobierania danych z sieci ponownie wygrał T-Mobile (48,3 Mb/s). A wysyłanie danych znowu najszybciej działało w Play (10,4 Mb/s).

Video Experience

(0-100 punktów) Live Video Experience

(0-100 punktów) Games Experience

(0-100 punktów) Orange 67,6 61,1 72,9 Play 66,8 60,4 74,1 Plus 62,8 55,0 69,0 T-Mobile 68,1 62,0 71,9



Najszybsze 5G

W końcu mamy w Polsce sieci działające w oparciu o dedykowane technologii komórkowej piątej generacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz (pasmo C), co przełożyło się na znaczącą poprawę przepustowości u trzech operatorów. Jedynie w Plusie nic się nie zmieniło, ponieważ operator tej sieci wciąż nie korzysta z wylicytowanego zakresu 3400-3500 MHz. I nie wiadomo, kiedy to się zmieni.

Uruchomienie usług z wykorzystaniem nowych częstotliwości spowodowało, że na lidera szybkości Internetu 5G w Polsce wysunął się T-Mobile, osiągając przy pobieraniu danych średnio 173,6 Mb/s.

Play z kolei ponownie okazał się najlepszy pod względem szybkości wysyłania danych przez sieć 5G, osiągając średnio 25,8 Mb/s.

Jeśli chodzi o pozostałe wskaźniki, zebrane w kategorii 5G Experience, to wygląda to tak (patrz tabela poniżej).

5G Video Experience

(0-100 punktów) 5G Live Video Experience

(0-100 punktów) 5G Games Experience

(0-100 punktów) Orange 76,4 71,8 83,7 Play 75,3 71,7 80,2 Plus 75,7 72,0 82,8 T-Mobile 75,6 71,8 81,9



Zasięg i dostępność sieci

Przejdźmy do zasięgu i związanymi z tym doświadczeniami. Jeśli chodzi o zasięg, to w kategorii Coverage Experience wygrał Orange (7,2/10), ale już w 5G Coverage Experience najlepszy okazał się Plus (1,5/10). Z kolei największą dostępność sieci miał w badanym okresie Play (99,1%), natomiast w przypadku 5G wygrał T-Mobile (17,1%). Szczegółowe wyniki w tabeli poniżej.

Coverage Experience

(0-10 punktów) 5G Coverage Experience

(0-10 punktów) Availability

(% czasu) 5G Availability

(% czasu) Orange 7,2 1,21 98,7 15,3 Play 7,1 1,37 99,1 13,0 Plus 6,8 1,50 96,8 16,2 T-Mobile 6,2 1,45 96,0 17,1

T-Mobile okazał się również najlepszy pod względem utrzymania jakości sieci na stałym poziomie, a wspólnie z Orange osiągnął najlepszy wynik pod względem niezawodności.



Na koniec graficzne podsumowanie.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Opensignal

Źródło tekstu: OpenSignal