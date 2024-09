iPhone 15 Pro Max to najpopularniejszy smartfon w 1H2024

Omdia opublikowała listę najpopularniejszych smartfonów świata w pierwszym półroczu 2024 roku. W TOP10 znalazły się iPhone'y, Samsungi i jeden Redmi.

Pomimo przewidywań, że wysoka inflacja ograniczy wydatki konsumentów, dane pokazują coś zupełnie odwrotnego. Coraz więcej osób decyduje się na zakup drogich smartfonów, dlatego w pierwszym półroczu 2024 roku najpopularniejszym modelem okazał się iPhone 15 Pro Max, którego cena wahała się w zakresie od 1199 do 1599 dolarów, a w Polsce od 7199 do 9599 zł. Możliwe, że użytkownicy planują korzystać z tych telefonów przez dłuższy czas, co mogłoby uzasadniać wybór sprzętu z wyższą ceną.

iPhone 15 Pro Max na czele, iPhone 15 Plus daleko w tyle

Według danych zaprezentowanych przez firmę Omdia, w 1H2024 na globalny rynek trafiło 21,8 mln sztuk topowego iPhone'a. Standardowy iPhone 15 zajął drugie miejsce z 17,8 milionami sprzedanych egzemplarzy, a iPhone 15 Pro znalazł się tuż za podium z wynikiem 16,9 mln sztuk. Niestety, iPhone 15 Plus okazał się najmniej popularnym modelem z serii, osiągając zaledwie 3,7 miliona sprzedanych sztuk, co plasuje go dopiero na 28. miejscu.

Taki trend prawdopodobnie utrzyma się po rynkowym debiucie iPhone'ów 16, która miała miejsce 20 września tego roku. Oczekuje się, że iPhone 16 Pro Max stanie się najpopularniejszym modelem, mimo znaczących ulepszeń standardowych modeli iPhone 16 i iPhone 16 Plus. Oba te modele są wyposażone w najnowszy układ A18, który umożliwi korzystanie z nadchodzących funkcji sztucznej inteligencji Apple Intelligence.

Samsung Galaxy A15 to lider w segmencie budżetowym

Trzecim najpopularniejszym smartfonem świata okazał się Samsung Galaxy A15 z 17,3 milionami sprzedanych sztuk w pierwszej połowie 2024 roku. Ten telefon 4G jest zdecydowanie najpopularniejszym smartfonem z dolnej półki cenowej. Wzrost inflacji spowodował, że część kupujących z segmentu średniego przeniosła się na rynek ultra-niskiej i niskiej półki cenowej (poniżej 150 dolarów), co zwiększyło popyt na A15.

Jeśli flagowiec Samsunga, to Galaxy S24 Ultra

Najpopularniejszym flagowcem Samsunga okazał się model Galaxy S24 Ultra, który globalnie zajął 5. miejsce z liczbą 12,6 mln sztuk. Smartfon ten okazał sie popularniejszy od modelu Galaxy S23 Ultra w 1H2023 (9,6 mln sztuk) oraz Galaxy S22 Ultra w 1H2022 (9,8 mln sztuk).

Prognozy na drugą połowę 2024 roku

Omdia przewiduje, że po znacznym wzroście sprzedaży w pierwszej połowie 2024 roku, w drugiej połowie roku nastąpi spadek. Spowolnienie wzrostu spodziewane jest zwłaszcza w segmencie niskiej półki cenowej, gdzie popyt po pandemii został już zaspokojony, a niepewność gospodarcza nadal wpływa na decyzje zakupowe. Również segment średniej półki cenowej (151-600 dolarów) nie wykazuje dynamiki wzrostu.

Jednak segment high-end (powyżej 600 dolarów) ma szansę na wzrost dzięki stabilnym cyklom wymiany i nowemu popytowi z rynków wschodzących. Wprowadzenie generatywnej sztucznej inteligencji na takich urządzeniach, jak iPhone'y i inne smartfony premium, może dodatkowo stymulować popyt na wymianę urządzeń. Mimo to, sam ten czynnik nie wystarczy, aby znacząco zwiększyć ogólny wzrost sprzedaży.

