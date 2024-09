Google z humorem wita użytkowników iPhone'ów

Google w zabawnym wideo powitał użytkowników iPhone'ów na platformie RCS. Od teraz komunikacja pomiędzy użytkownikami Androida i iOS nie musi oznaczać niskiej jakości zdjęć. Jedna rzecz jest jednak wciąż do poprawienia.

W krótkim filmie iPhone ma pogawędkę z Pixelem o dawnych problemach z komunikacją. Choć Google docenia wejście Apple'a na platformę RCS, nie mógł odpuścić okazji, by uszczypnąć upartego producenta.

Wiadomości od użytkowników z Androidem teraz o jakości iMessage

Apple włożył dużo energii, by uczynić iMessage autonomiczną platformą komunikacji. Urządzeń z Androidem jest jednak znacznie więcej niż iPhone'ów, przynajmniej poza Stanami Zjednoczonymi, a to rodziło niekończące się problemy komunikacyjne. Użytkownicy iPhone'ów mogą przesyłać do siebie wysokiej jakości zdjęcia i filmy, tymczasem w chwili przesłania takiej wiadomości na Androida załączniki były kompresowane do standardu MMS-ów - czyli koszmarnie.

Stąd też Google spędził dużo czasu na rozmowach z Apple'em i w końcu udało się. RCS stał się wspólnym, międzyplatformowym standardem komunikacji. Pozwalającym nie tylko na przesyłanie wysokiej jakości załączników, ale przynoszącym też ulepszone czaty grupowe, reakcje na wiadomości, powiadomienia o pisania i przeczytaniu wiadomości oraz możliwość wysyłania GIF-ów.

Ta sama platforma jest też furtką do szyfrowania end-to-end. Tutaj jednak Apple ma jeszcze trochę pracy przed sobą, bo szyfrowane czaty RCS nie są jeszcze dostępne na iPhone'ach.

