Wiadomości RCS będą lepsze. Oto, co musisz wiedzieć

Od poniedziałku 16 września w iOS oficjalnie dostępna jest obsługa wiadomości RCS. Do wykorzystania pełni możliwości tego standardu sporo jeszcze brakuje, jednak GSMA zapowiada wprowadzenie usprawnień.

Wraz z debiutem systemu iOS 18 użytkownicy telefonów Apple oficjalnie mogą korzystać ze standardu RCS – następcy SMS i MMS – wymieniając międzyplatformowe wiadomości z użytkownikami Androida. Tyle teoria, bo działanie RCS w ogóle, a także działanie RCS na iPhone’ach zależy od operatorów, a ci nie zawsze kwapią się do wprowadzenia tej usługi. Zapowiedzi polskich telekomów w tej sprawie są mgliste i na razie dostępność RCS w iPhone’ach niewiele u nas zmienia.

Brak szyfrowania end-to-end, GSMA to zmieni

Jest jeszcze jeden problem, wynikający z implementacji RCS w iOS 18 – na iPhone’ach nie działa szyfrowanie end-to-end, gwarantujące większe bezpieczeństwo wysyłanych treści i komunikacji między użytkownikami. Tego problemu nie mają użytkownicy Androida, którzy mogą korzystać z szyfrowania E2E w aplikacji Wiadomości Google. Posiadacze iPhoneów mogą z kolei cieszyć się zaletami szyfrowania end-to-end w iMessage, jednak nie w wiadomościach RCS.

Problem dostrzegła organizacja GSM Association, zajmująca się ustalaniem globalnych standardów w łączności mobilnej, czuwająca także nad rozwojem RCS. GSMA zwraca uwagę, że już teraz użytkownicy systemów iOS i Android mogą korzystać z takich funkcji RCS, jak wskaźnik pisania, potwierdzenie odczytu, udostępnianie multimediów w wysokiej jakości czy ulepszone przesyłanie wiadomości grupowych. Te nowe opcje to w ocenie GSMA kamień milowy we wdrożeniu standardu, ale też jednocześnie – początek jego dalszego rozwoju. Jednym z najważniejszych zadań będzie wprowadzenie do uniwersalnego profilu RCS interoperacyjnego szyfrowania typu end-to-end.

Będzie to pierwsze wdrożenie ustandaryzowanego, interoperacyjnego szyfrowania wiadomości między różnymi platformami, rozwiązujące istotne wyzwania techniczne, takie jak zarządzanie kluczami i członkostwo w szyfrowanych grupach

– zapowiada GSM Association.

Organizacja przekonuje, że szyfrowanie end-to-end wprowadzone do uniwersalnego profilu RCS znacząco poprawi bezpieczeństwo komunikacji. Użytkownicy skorzystają z silniejszych zabezpieczeń przed oszustwami, wyłudzeniami i innymi zagrożeniami.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy szyfrowanie end-to-end doczeka się uniwersalnej implementacji w RCS. Organizacja GSM Association nie określiła ram czasowych tego wdrożenia.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Opracowanie własne