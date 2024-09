RCS oficjalnie dostępny na iPhone. Jest jeden warunek

Wraz z premierą systemu iOS 18 Apple oficjalnie wprowadza obsługę RCS (Rich Communication Services) na iPhone’ach. Amerykański gigant długo z tym zwlekał, a pierwsza zapowiedź dostępności RCS w iOS padła jeszcze w listopadzie 2023 roku.

Długo oczekiwana funkcja umożliwia użytkownikom najnowszych iPhone’ów korzystanie ze standardu RCS – interaktywnego SMS-a nowej generacji współtworzonego z udziałem Google, dostępnego już wcześniej na urządzeniach z Androidem.

RCS łączący funkcje SMS i komunikatorów. Jego integracja w iOS 18 ma poprawić komunikację między użytkownikami iPhone’ów i smartfonów z Androidem. RCS umożliwi m.in. poprawne wyświetlanie emotikonów, potwierdzenia odczytu, edycję wiadomości do 15 minut od jej wysłania czy wysyłanie dużych plików do 100 MB. Według szacunków firmy Tide Software wdrożenie RCS na iPhone’ach może zwiększyć liczbę użytkowników tej technologii w Polsce o ponad 7 mln.

New iMessage features coming to your iPhone with iOS 18:



- New text effects and formatting options

- Tapback with any emoji or sticker

- Schedule a message to be sent later

- RCS support for improved messaging with Android users pic.twitter.com/Q3riXPrwtZ