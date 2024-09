Ważna zmiana w nowych iPhone 16. Wiemy prosto od szefa z Apple

Wkrótce wejdą na rynek nowe smartfony z rodziny iPhone 16. Szef działu sprzętu Apple ostatnio wyjawił bardzo ważną informację na temat ich specyfikacji. Dzięki tym komponentom

Dzięki temu wszystkie iPhone'y 16 obsłużą Apple Intelligence

Wszystkie smartfony z rodziny iPhone 16, od podstawowego modelu przez Plus, Pro i Pro Max będą miały na pokładzie 8 GB RAM. Dla porównania - iPhone 15 i iPhone 15 Plus miały tylko 6 GB RAM, podczas gdy 15 Pro i 15 Pro Max - 8 GB RAM. Spekulowało się, że to właśnie mniejsza ilość pamięci w dwóch podstawowych modelach była ograniczeniem przez które nie obsługiwały one Apple Intelligence.

Johnny Srouji z Apple wyjawił w najnowszym wywiadzie z kanałem Geekerwan na YouTube, że właśnie obecność 8 GB RAM jest powodem dla którego także modele iPhone 16 i iPhone 16 Plus otrzymają technologię Apple Intelligence.

To jednak nie wszystko, Srouji podkreślił, że będą z tego tytułu inne korzyści - przede wszystkim wydajność w wielkich wysokobudżetowych grach. Natomiast zapytany o to, dlaczego Apple nie skupiło się na zwiększaniu liczby rdzeni (jak konkurencja), szef działu hardware w Apple odpowiedział:

"Gdy popatrzysz na efektywność operacji jednowątkowych na naszych rdzeniach wydajnościowych, są one najlepsze w całej branży. Jeśli spojrzysz na rdzenie energooszczędne - tam nasza przewaga jest jeszcze większa."

Srouji uważa, że 6 rdzeni, czyli 2 rdzenie wydajnościowe i 4 rdzenie energooszczędne w iPhone 16 dzięki ich niezrównanej efektywności absolutnie sprawdzi się w praktyce i jest dokładnie tym, czego ten sprzęt potrzebuje.

