RCS w Play sprawia problemy? Mamy wyjaśnienie

RCS to system przesyłania wiadomości, który powoli zastępuje tradycyjne SMS-y i MMS-y, potrafiąc znacznie więcej niż one. Tego typu wiadomości mogą przesyłać również klienci sieci Play, ale z dużymi ograniczeniami.

RCS (Rich Communication Services) to nowoczesny standard komunikacji, który ma na celu zastąpienie tradycyjnych SMS-ów i MMS-ów. Oferuje szereg zaawansowanych funkcji, takich jak przesyłanie zdjęć w wyższej jakości, możliwość tworzenia grupowych czatów czy informowanie o przeczytaniu wiadomości. W teorii, RCS powinien działać na szeroką skalę i umożliwiać komunikację między użytkownikami różnych sieci komórkowych. Tak się niestety nie zawsze dziej, na co zwracają uwagę klienci sieci Play.

Wiadomości RCS w Play

Jak wynika z ostatnich doniesień, w sieci Play usługa RCS jest dostępna tylko dla wybranych modeli smartfonów firm Samsung i Huawei (tu znajdziesz listę) Co więcej, wiadomości RCS mogą być przesyłane wyłącznie między klientami Play, którzy również korzystają z tej usługi. Nie ma możliwości komunikowania się za pomocą systemu RCS z użytkownikami innych sieci, mimo że ci również korzystają z usługi RCS.

Głównym problemem jest brak integracji z Google Jibe Hub. Jest to platforma stworzona przez firmę z Mountain View, która umożliwia komunikację RCS między różnymi operatorami. Play, w przeciwieństwie do operatorów sieci T-Mobile, Orange czy Plus, zdecydował się na własną autorską platformę, co ogranicza możliwości wymiany wiadomości RCS z abonentami innych sieci.

Kilka dni temu trafiła do mnie wiadomość od czytelnika TELEPOLIS.PL, który wyjaśnił krótko, w czym tkwią różnice w działaniu wiadomości RCS w Play oraz w innych sieciach:

Obecna implementacja RCS w Play: ruch przechodzi przez serwery Play,

działa wyłącznie na Samsungach i Huawei,

RCS działa o ile nadawca i odbiorca mają wspierane wyżej podane urządzenia i są w Play (ograniczona dostępność),

nie jest możliwe wysłanie wiadomości RCS do innej sieci komórkowej (T-Mobile/Orange/Plus) gdy inny abonent posiada urządzenie wspierające RCS i korzysta z serwerów Google'a/Jibe. W praktyce nie można wysłać wiadomości RCS do innej sieci. Obecna implementacja RCS w T-Mobile/Orange/Plus: ruch przechodzi przez serwery Google'a (dokładnie przejętej przez Google dawnej firmy Jibe),

działa na różnych urządzeniach z Androidem (np. Xiaomi),

wystarczy że nadawca i odbiorca ma aktywny RCS i można przesyłać wiadomości zarówno w sieci własnej jak i pomiędzy sieciami T-Mobile/Orange/Plus.

Jak widać, w odróżnieniu od Play, operatorzy takich sieci, jak T-Mobile, Orange czy Plus korzystają z Jibe Hub, co umożliwia im przesyłanie wiadomości RCS między swoimi abonentami oraz użytkownikami różnych sieci. Taki model zapewnia większą dostępność i elastyczność, umożliwiając komunikację niezależnie od operatora, co jest możliwe na szerokiej gamie urządzeń z Androidem, w tym na produktach Xiaomi czy innych popularnych marek.

Możliwości przyszłych rozwiązań

W związku z istniejącymi ograniczeniami, pojawiają się pytania o przyszłość implementacji RCS w Play. Proponowane rozwiązania obejmują:

integrację z Jibe Hub – mogłoby to umożliwić wymianę wiadomości RCS między różnymi sieciami, jednak wymagałoby to negocjacji z firmą Google oraz dostosowania istniejącej infrastruktury,

rozszerzenie wsparcia urządzeń – możliwe jest, że Play rozszerzy wsparcie dla większej liczby modeli telefonów, jednak wciąż będzie ograniczony do własnej platformy, jeśli nie dojdzie do zmiany polityki.

Wyjaśnienia z Play

Nie mam wątpliwości, że operatorowi sieci Play zależy na świadczeniu swoich usług na jak najwyższym poziomie. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że liczba urządzeń, na których będzie można korzystać z wiadomości RCS, będzie się zwiększać i, być może, obejmie również sprzęt innych marek. Wciąż jednak klienci sieci Play będą z tym ograniczeni do "własnego podwórka". A co z integracją z Jibe Hub? Ta póki co nie jest możliwa, ponieważ Play nie porozumiał się w tej sprawie z firmą Google.

W Play czat RCS działa w oparciu o autorską platformę przygotowaną i wdrożoną przez Play i jest dostępny na wybranych modelach telefonów. Są to telefony Samsung oraz Huawei, czyli dwóch dostawców bardzo popularnych na polskim rynku. Aktualnie klienci RCS Play mogą wysyłać wiadomości do innych abonentów RCS Play. Brak łączności z Google Jibe hub wynika z braku zgody na integrację usług po stronie Google.

– przekazał redakcji TELEPOLIS.PL Filip Żyro z biura prasowego Play

Podsumowując, aktualna implementacja RCS w sieci Play, choć funkcjonalna dla abonentów korzystających z wybranych modeli telefonów, jest ograniczona przez brak integracji z Google Jibe Hub. To powoduje, że usługa działa jedynie w obrębie sieci Play i nie umożliwia wymiany wiadomości RCS z klientami innych operatorów. Dalsze zmiany w tym zakresie mogą zależeć od przyszłych decyzji Play i Google'a, dotyczących współpracy w tym zakresie. To, póki co, się nie udaje.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Kafka Ibram / Shutterstock.com

Źródło tekstu: opracowanie własne