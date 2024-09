Google dodał nową funkcję do Wiadomości. Teraz skorzysta więcej osób

Pod koniec maja tego roku firma Google oficjalnie ogłosiła możliwość edytowania wiadomości RCS w aplikacji Google Messages (Wiadomości Google). Jak to często bywa przy tego typu zapowiedziach, funkcja ta nie była od razu dostępna dla wszystkich użytkowników. Jednak teraz rozwiązanie to zaczyna się stopniowo pojawiać u szerszej grupy osób.

Nowa funkcja w aplikacji Google Messages umożliwia edycję wiadomości RCS przez 15 minut od momentu jej wysłania. Aby to zrobić, należy przytrzymać dłużej dymek wiadomości, co spowoduje wyświetlenie nowej ikony ołówka w górnym pasku narzędzi, tuż obok przycisku kopiowania. Po kliknięciu tej ikony, oryginalna wiadomość zostanie przeniesiona do pola edycji, gdzie użytkownik będzie mógł dokonać potrzebnych zmian. Aby ponownie wysłać zmienioną wiadomość, wystarczy kliknąć przycisk z "ptaszkiem". Można również anulować edycję, jeśli użytkownik zmieni zdanie.

Jak to zwykle bywa z funkcjami edycji, odbiorca wiadomości zostanie powiadomiony, że ta została edytowana. Każdy może również przytrzymać wiadomość, a następnie kliknąć ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu, by zobaczyć szczegóły edycji. Tam będzie można zobaczyć oryginalną wiadomość oraz to, co zostało w niej zmienione. Jest to pewne ograniczenie, ponieważ czasami edytując wiadomość, użytkownik może nie chcieć, aby odbiorca widział pierwotną wersję z błędem. Niemniej jednak taka transparentność jest kluczowym elementem tej funkcji.

Warto zaznaczyć, że aby funkcja działała, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą mieć dostęp do tej opcji. Obecnie funkcja edycji wiadomości RCS jest nadal w fazie testów beta, ale coraz więcej użytkowników na kanale beta ma już możliwość jej używania. Nie pojawia się żaden komunikat informujący o dostępności funkcji – można to sprawdzić, przytrzymując dłużej wysłaną wiadomość. Na ten moment nie jest jeszcze jasne, kiedy funkcja zostanie udostępniona globalnie w stabilnej wersji Google Messages.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Phone Arena

Źródło tekstu: Phone Arena