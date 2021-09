Od listopada nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną: odciskami palców

Od poniedziałku 8 listopada Polacy będą mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Odpowiednie rozwiązania techniczne zostaną wdrożone dzień wcześniej. W gminach już czekają skanery, gotowe na działanie nowego dokumentu.

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców

– wyjaśnia Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Zmiany w dowodach osobistych to efekt unijnego rozporządzenia z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty z powodu zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców. Jak przekonuje rząd, ten problem został już rozwiązany.

Zapewniam – sprzęt, który będzie wykorzystywany, gwarantuje bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym będą czasowo gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych. Polacy nie muszą obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych

– przekonuje Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Skanery przystosowane do nowego rodzaju dokumentów trafiły już do gmin – w sumie dostarczono dokładnie 7450 skanerów do 2479 lokalizacji. W pierwszej połowie października rozpocznie się dostawa 335 mobilnych stacji urzędników. Umożliwią one oddanie odcisków palców przez osoby, które nie będą mogły osobiście udać się do urzędu gminy.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

W związku ze zmianami w wydawaniu dowodów osobistych od 27 lipca nie ma możliwości złożenia online wniosku o nowy dokument tożsamości. Poza szczególnymi wyjątkami można to zrobić tylko w urzędzie.

Źródło zdjęć: Cyfryzacja KPRM

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM